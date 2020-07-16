Российские топ-медиаменеджеры дали поручительства за Ивана Сафронова
16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест Сафронова. Адвокаты будут просить отпустить его под личное поручительство: такая мера пресечения означает, что обвиняемый находится на свободе, но «заслуживающее доверие лицо» подписывает обязательство, что он не будет так или иначе препятствовать расследованию и будет в назначенный срок являться по вызову следователя и в суд. Если обвиняемый не выполнит эти условия, на поручителя будет наложено денежное взыскание. Личные поручительства за Сафронова подписали основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. В списке поручителей — профессор ВШЭ, писатель Александр Архангельский, доцент ВШЭ Сергей Давыдов, заместитель главного редактора «Коммерсанта» Иван Сухов, главред The Bell Ирина Малкова, главред Forbes Николай Мазурин, главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, редакционный директор «Ведомостей» Юрий Кацман, бывший замглавреда «Ведомостей» Борис Сафронов, руководитель движения «Русь сидящая» Ольга Романова, главред журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский и многочисленные корреспонденты и редакторы «Коммерсанта».
Положительные характеристики Сафронову дали представители всех его работодателей, включая «Роскосмос»: соответствующую бумагу подписал директор департамента кадров госкорпорации Владимир Матвейчук. Среди авторов характеристик — заместитель гендиректора РБК Игорь Тросников, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин, бывший главред «Ведомостей» Илья Булавинов, бывший издатель газеты Демьян Кудрявцев, бывший соруководитель РБК Елизавета Голикова, декан факультета коммуникаций ВШЭ Андрей Быстрицкий, заместитель главного редактора ТАСС Михаил Лукин.
Иван Сафронов с мая 2020 г. работал советником гендиректора Роскосмоса, его задержали сотрудники ФСБ утром 7 июля. Сафронову предъявлено обвинение в том, что в 2012 г. он был якобы завербован чешской спецслужбой, а в 2017 г. через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств. Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью.
Журналистское сообщество Москвы ранее провело пикеты в его поддержку на Лубянской площади и у ворот СИЗО «Лефортово» в день предъявления ему обвинения. Были задержаны около двух десятков человек. Петицию с требованием открытого и объективного расследования подписали к 15 июля более 60 тыс. человек. Отдельные открытые письма подписали более 500 выпускников НИУ ВШЭ и более 600 российских журналистов.