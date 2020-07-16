Российские топ-медиаменеджеры дали поручительства за Ивана Сафронова

16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест Сафронова. Адвокаты будут просить отпустить его под личное поручительство: такая мера пресечения означает, что обвиняемый находится на свободе, но «заслуживающее доверие лицо» подписывает обязательство, что он не будет так или иначе препятствовать расследованию и будет в назначенный срок являться по вызову следователя и в суд. Если обвиняемый не выполнит эти условия, на поручителя будет наложено денежное взыскание. Личные поручительства за Сафронова подписали основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. В списке поручителей — профессор ВШЭ, писатель Александр Архангельский, доцент ВШЭ Сергей Давыдов, заместитель главного редактора «Коммерсанта» Иван Сухов, главред The Bell Ирина Малкова, главред Forbes Николай Мазурин, главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, редакционный директор «Ведомостей» Юрий Кацман, бывший замглавреда «Ведомостей» Борис Сафронов, руководитель движения «Русь сидящая» Ольга Романова, главред журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский и многочисленные корреспонденты и редакторы «Коммерсанта».