400 выпускников ВШЭ подписали открытое письмо в поддержку Сафронова

Сафронов окончил отделение деловой и политической журналистики НИУ ВШЭ в 2011 г. 7 июля этого года он был задержан в Москве. По мнению следствия, Сафронов «выполнял задания одной из спецслужб НАТО»: собирал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну, и передавал их чешским спецслужбам. В день задержания суд арестовал Сафронова на два месяца. 13 июля ему было представлено обвинение в госизмене. Ему грозит до 20 лет заключения. Сам Сафронов вину не признает.