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400 выпускников ВШЭ подписали открытое письмо в поддержку Сафронова

Ведомости

Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) написали открытое письмо в поддержку советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Они не верят в его виновность и требуют открытого судебного процесса.

В письме говорится, что Сафронов не имел и не мог иметь доступа к информации, содержащей гостайну. На протяжении десяти лет он работал корреспондентом «Коммерсанта», «писал о военных действиях и гибели российских солдат за рубежом, поставках вооружений, испытаниях оружия, коррупции в оборонно-промышленном комплексе», отмечается в письме. После ухода из «Коммерсанта» Сафронов устроился в «Ведомости». Советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина он проработал только два месяца, уточняется в письме.

«Что именно вменяют Ивану Сафронову, неизвестно: материалы дела засекречены, и общество не может оценить, насколько обвинения обоснованы», – обращают внимание подписавшиеся. Однако обвинения касаются событий, произошедших в 2017 г., когда Сафронов был журналистом «Коммерсанта». Его профессиональным долгом было добывать и сообщать обществу важные сведения. «Мы знаем Ивана как хорошего друга, первоклассного журналиста, патриота, честного и глубоко порядочного человека», – говорится в письме.

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Сафронов окончил отделение деловой и политической журналистики НИУ ВШЭ в 2011 г. 7 июля этого года он был задержан в Москве. По мнению следствия, Сафронов «выполнял задания одной из спецслужб НАТО»: собирал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну, и передавал их чешским спецслужбам. В день задержания суд арестовал Сафронова на два месяца. 13 июля ему было представлено обвинение в госизмене. Ему грозит до 20 лет заключения. Сам Сафронов вину не признает.

Ранее по теме: Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных