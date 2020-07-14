400 выпускников ВШЭ подписали открытое письмо в поддержку Сафронова
Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) написали открытое письмо в поддержку советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Они не верят в его виновность и требуют открытого судебного процесса.
В письме говорится, что Сафронов не имел и не мог иметь доступа к информации, содержащей гостайну. На протяжении десяти лет он работал корреспондентом «Коммерсанта», «писал о военных действиях и гибели российских солдат за рубежом, поставках вооружений, испытаниях оружия, коррупции в оборонно-промышленном комплексе», отмечается в письме. После ухода из «Коммерсанта» Сафронов устроился в «Ведомости». Советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина он проработал только два месяца, уточняется в письме.
«Что именно вменяют Ивану Сафронову, неизвестно: материалы дела засекречены, и общество не может оценить, насколько обвинения обоснованы», – обращают внимание подписавшиеся. Однако обвинения касаются событий, произошедших в 2017 г., когда Сафронов был журналистом «Коммерсанта». Его профессиональным долгом было добывать и сообщать обществу важные сведения. «Мы знаем Ивана как хорошего друга, первоклассного журналиста, патриота, честного и глубоко порядочного человека», – говорится в письме.
Сафронов окончил отделение деловой и политической журналистики НИУ ВШЭ в 2011 г. 7 июля этого года он был задержан в Москве. По мнению следствия, Сафронов «выполнял задания одной из спецслужб НАТО»: собирал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну, и передавал их чешским спецслужбам. В день задержания суд арестовал Сафронова на два месяца. 13 июля ему было представлено обвинение в госизмене. Ему грозит до 20 лет заключения. Сам Сафронов вину не признает.