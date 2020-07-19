На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

На акциях есть задержанные. Так, во Владивостоке задержали двух человек, сообщает портал vl.ru. Это Георгий Какабадзе и Анна Мельникова. По данным портала, «официально за участие в несанкционированном митинге к административной ответственности привлекли троих человек», не уточняя подробности. «ОВД-инфо» также сообщает, что, кроме Мельниковой и Какабадзе, задержан еще один участник акции. Мельникова говорит, что его ударили при задержании. Портал пишет, что его фамилия Рассель. Полиция утверждает, что, кроме Мельниковой и Какабадзе, никого не задерживали, передают vl.ru и «ОВД-инфо». О задержаниях в Хабаровске не сообщается.