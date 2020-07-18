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Восьмой день митингов в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Главное

Протестующие впервые вышли с флагом города и потребовали выхода мэра к народу
Юрий Литвиненко Сергей Мингазов
Сергей Мингазов / Ведомости

Жители Хабаровска восьмой день подряд выходят на несогласованные акции протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На пятичасовой митинг, по оценкам корреспондента «Ведомостей», вышли от 50 000 до 80 000 человек — в два-три раза больше, чем в прошлую субботу.

Митингующие требовали «честного суда в Хабаровске» по делу Фургала, рассмотрение его дела судом присяжных. В числе лозунгов — «Свободу Фургалу», «Губернатора — домой», «Фургал — наш выбор». Участники пресекали попытки других людей перевести тему протеста на требование отставки президента Владимира Путина. Помимо флагов Хабаровского края, митингующие впервые за неделю вынесли флаг Хабаровска.

К традиционным лозунгам в субботу добавился новый: «Кравчук, выходи!» Сергей Кравчук — мэр Хабаровска, накануне радио «Эхо Москвы» заявило, что он обвинял участников митингов в Хабаровске в протестах за деньги. Для того, чтобы вызвать Кравчука, протестующие повторно прошли по улице Ленина и переместились от здания правительства края к мэрии Хабаровска. После митингов у мэрии участники вернулись к дому правительства и начали выступать в режиме открытого микрофона. Никто из представителей власти к митингующим не выходил.

Температура воздуха в Хабаровске достигала 31 градуса. Из-за сильной жары к возвращению к зданию правительства число протестующих снизилось ориентировочно до 2 000 человек. Нескольким участникам становилось плохо от жары, к ним приезжали машины скорой помощи. Во время шествия протестующие пропускали машины «скорой» и аплодировали им вслед. Полиция раздавала собравшимся воду, а также маски — практика, начавшаяся в середине недели, продолжилась и в субботу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных