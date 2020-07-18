Восьмой день митингов в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Главное

К традиционным лозунгам в субботу добавился новый: «Кравчук, выходи!» Сергей Кравчук — мэр Хабаровска, накануне радио «Эхо Москвы» заявило, что он обвинял участников митингов в Хабаровске в протестах за деньги. Для того, чтобы вызвать Кравчука, протестующие повторно прошли по улице Ленина и переместились от здания правительства края к мэрии Хабаровска. После митингов у мэрии участники вернулись к дому правительства и начали выступать в режиме открытого микрофона. Никто из представителей власти к митингующим не выходил.