Восьмой день митингов в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Главное

Восьмой день митингов в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. ГлавноеПротестующие впервые вышли с флагом города и потребовали выхода мэра к народу
Жители Хабаровска восьмой день подряд выходят на несогласованные акции протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На пятичасовой митинг, по оценкам корреспондента «Ведомостей», вышли от 50 000 до 80 000 человек — в два-три раза больше, чем в прошлую субботу.
Митингующие требовали «честного суда в Хабаровске» по делу Фургала, рассмотрение его дела судом присяжных. В числе лозунгов — «Свободу Фургалу», «Губернатора — домой», «Фургал — наш выбор». Участники пресекали попытки других людей перевести тему протеста на требование отставки президента Владимира Путина. Помимо флагов Хабаровского края, митингующие впервые за неделю вынесли флаг Хабаровска.
К традиционным лозунгам в субботу добавился новый: «Кравчук, выходи!» Сергей Кравчук — мэр Хабаровска, накануне радио «Эхо Москвы» заявило, что он обвинял участников митингов в Хабаровске в протестах за деньги. Для того, чтобы вызвать Кравчука, протестующие повторно прошли по улице Ленина и переместились от здания правительства края к мэрии Хабаровска. После митингов у мэрии участники вернулись к дому правительства и начали выступать в режиме открытого микрофона. Никто из представителей власти к митингующим не выходил.
Температура воздуха в Хабаровске достигала 31 градуса. Из-за сильной жары к возвращению к зданию правительства число протестующих снизилось ориентировочно до 2 000 человек. Нескольким участникам становилось плохо от жары, к ним приезжали машины скорой помощи. Во время шествия протестующие пропускали машины «скорой» и аплодировали им вслед. Полиция раздавала собравшимся воду, а также маски — практика, начавшаяся в середине недели, продолжилась и в субботу.