Организация новой встречи президентов Путина и Зеленского вновь откладывается

Организация новой встречи президентов Путина и Зеленского вновь откладываетсяУже назначенная встреча их советников отменена
Отменена запланированная на 28 августа встреча советников глав государств «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил 25 августа «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Советники, в частности, планировали обсудить подготовку к новому саммиту глав стран «нормандской четверки», подтверждал ранее источник агентства. В последний раз «нормандская четверка» – президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии – собиралась в начале декабря 2019 г. в Париже. Тогда впервые встретились президент России Владимир Путин и новый президент Украины Владимир Зеленский. Новый саммит при условии выполнения парижских соглашений планировался на апрель 2020 г. в Берлине, но до сих пор не состоялся.
Причина отмены встречи советников глав государств «нормандской четверки» – «отсутствие согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины», сообщил источник «Интерфакса». Представитель президента Украины Юлия Мендель причиной переноса встречи назвала командировку советника президента Франции Эмманюэля Бонна. Комментариев от властей Германии и Франции до конца дня 25 августа не поступило. Новая дата встречи советников не названа, отметил источник «Интерфакса».
Накануне, 24 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова также не подтвердила и планы проведения в сентябре встречи «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. «Нам об этом неизвестно», – ответила она на соответствующее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, анонсировавшего встречу после разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой (цитата по «РИА Новости»).
До сих пор украинская сторона призывала к скорейшему проведению нового саммита «нормандской четверки» в Берлине. Российская же сторона неоднократно указывала на невыполнение украинской стороной парижских соглашений, направленных на урегулирование ситуации в Донбассе. 24 августа Зеленский высказался за проведение нового саммита глав государств «нормандской четверки» в конце сентября. Это инициатива властей Германии, украинская сторона ее поддерживает, пояснил Зеленский после переговоров с Маасом.
Стремление украинской стороны к скорейшему проведению встречи «нормандской четверки» на высшем уровне понятно – ей это нужно, чтобы каким-то образом ревизовать минские соглашения, объясняет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Они понимают, что им эти соглашения у себя в Киеве не продавить, что даже партия самого Зеленского в Верховной раде по крайней мере часть этих соглашений не поддержит. Поэтому им, конечно, хотелось бы, чтобы эти соглашения были если не ревизованы, то во всяком случае обновлены и в большей степени учитывали украинские интересы», – говорит эксперт. Речь, в частности, о таких вопросах, как изменение конституции Украины, особый статус неподконтрольных Киеву территорий, очередности шагов по выполнению минских соглашений и т. д., отмечает Кортунов.
Спешка Зеленского, вероятно, объясняется пониманием того, что его время на исходе, полагает эксперт: «Его популярность снижается, и, конечно, ему хотелось бы добиться какого-то прорыва [в урегулировании в Донбассе], но с учетом тех ограничителей, которые существуют».
Наконец, Киев давно говорил о необходимости изменения состава участников нормандского формата; хотелось бы видеть в нем США и, возможно, Великобританию и Польшу, напоминает Кортунов.
Впрочем, говорить о смерти самого нормандского формата из-за всех этих явных противоречий и неурядиц при подготовке очередного саммита как минимум преждевременно, считает Кортунов: «Ничего другого у нас нет, кроме этого формата. Более того, если от этого Украина отказывается, тогда рушится вся западная стратегия. Она основана на необходимости выполнения минских соглашений. К этому, в частности, привязаны санкции [в отношении России]. А еще более уязвимой позицию Украины делает то, что соглашения «Минск-2» после подписания были продублированы в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. То есть, выходя из минских соглашений, Украина демонстрирует, что она выступает против резолюции СБ ООН. А это не игрушки – это нормы, от которых отказаться без последствий для себя трудно. В каком-то смысле Украина оказалась в ловушке, из которой выйти крайне тяжело».