Организация новой встречи президентов Путина и Зеленского вновь откладывается

Впрочем, говорить о смерти самого нормандского формата из-за всех этих явных противоречий и неурядиц при подготовке очередного саммита как минимум преждевременно, считает Кортунов: «Ничего другого у нас нет, кроме этого формата. Более того, если от этого Украина отказывается, тогда рушится вся западная стратегия. Она основана на необходимости выполнения минских соглашений. К этому, в частности, привязаны санкции [в отношении России]. А еще более уязвимой позицию Украины делает то, что соглашения «Минск-2» после подписания были продублированы в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. То есть, выходя из минских соглашений, Украина демонстрирует, что она выступает против резолюции СБ ООН. А это не игрушки – это нормы, от которых отказаться без последствий для себя трудно. В каком-то смысле Украина оказалась в ловушке, из которой выйти крайне тяжело».