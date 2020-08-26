Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Организация новой встречи президентов Путина и Зеленского вновь откладывается

Уже назначенная встреча их советников отменена
Светлана Бочарова
Хотя очередное перемирие в Донбассе в целом соблюдается, политические переговоры о его будущем опять встали /Anatolii Stepanov / AFP

Отменена запланированная на 28 августа встреча советников глав государств «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил 25 августа «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Советники, в частности, планировали обсудить подготовку к новому саммиту глав стран «нормандской четверки», подтверждал ранее источник агентства. В последний раз «нормандская четверка» – президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии – собиралась в начале декабря 2019 г. в Париже. Тогда впервые встретились президент России Владимир Путин и новый президент Украины Владимир Зеленский. Новый саммит при условии выполнения парижских соглашений планировался на апрель 2020 г. в Берлине, но до сих пор не состоялся.

Причина отмены встречи советников глав государств «нормандской четверки» – «отсутствие согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины», сообщил источник «Интерфакса». Представитель президента Украины Юлия Мендель причиной переноса встречи назвала командировку советника президента Франции Эмманюэля Бонна. Комментариев от властей Германии и Франции до конца дня 25 августа не поступило. Новая дата встречи советников не названа, отметил источник «Интерфакса».

Накануне, 24 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова также не подтвердила и планы проведения в сентябре встречи «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. «Нам об этом неизвестно», – ответила она на соответствующее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, анонсировавшего встречу после разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Зеленский подтвердил подготовку встречи советников лидеров «нормандской четверки»

До сих пор украинская сторона призывала к скорейшему проведению нового саммита «нормандской четверки» в Берлине. Российская же сторона неоднократно указывала на невыполнение украинской стороной парижских соглашений, направленных на урегулирование ситуации в Донбассе. 24 августа Зеленский высказался за проведение нового саммита глав государств «нормандской четверки» в конце сентября. Это инициатива властей Германии, украинская сторона ее поддерживает, пояснил Зеленский после переговоров с Маасом.

Стремление украинской стороны к скорейшему проведению встречи «нормандской четверки» на высшем уровне понятно – ей это нужно, чтобы каким-то образом ревизовать минские соглашения, объясняет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Они понимают, что им эти соглашения у себя в Киеве не продавить, что даже партия самого Зеленского в Верховной раде по крайней мере часть этих соглашений не поддержит. Поэтому им, конечно, хотелось бы, чтобы эти соглашения были если не ревизованы, то во всяком случае обновлены и в большей степени учитывали украинские интересы», – говорит эксперт. Речь, в частности, о таких вопросах, как изменение конституции Украины, особый статус неподконтрольных Киеву территорий, очередности шагов по выполнению минских соглашений и т. д., отмечает Кортунов.

Спешка Зеленского, вероятно, объясняется пониманием того, что его время на исходе, полагает эксперт: «Его популярность снижается, и, конечно, ему хотелось бы добиться какого-то прорыва [в урегулировании в Донбассе], но с учетом тех ограничителей, которые существуют».

Наконец, Киев давно говорил о необходимости изменения состава участников нормандского формата; хотелось бы видеть в нем США и, возможно, Великобританию и Польшу, напоминает Кортунов.

Впрочем, говорить о смерти самого нормандского формата из-за всех этих явных противоречий и неурядиц при подготовке очередного саммита как минимум преждевременно, считает Кортунов: «Ничего другого у нас нет, кроме этого формата. Более того, если от этого Украина отказывается, тогда рушится вся западная стратегия. Она основана на необходимости выполнения минских соглашений. К этому, в частности, привязаны санкции [в отношении России]. А еще более уязвимой позицию Украины делает то, что соглашения «Минск-2» после подписания были продублированы в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. То есть, выходя из минских соглашений, Украина демонстрирует, что она выступает против резолюции СБ ООН. А это не игрушки – это нормы, от которых отказаться без последствий для себя трудно. В каком-то смысле Украина оказалась в ловушке, из которой выйти крайне тяжело».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных