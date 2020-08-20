Зеленский подтвердил подготовку встречи советников лидеров «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подгтовку встречи политических советников руководителей стран-участниц «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе.
«Подтвердили встречу советников в "нормандском формате"», — цитирует «РИА Новости» Зеленского. По его словам, это свидетельствует о том, что следующим шагом станет встреча лидеров этих государств.
12 августа президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины и условились продолжить совместную работу в рамках «нормандского формата».
9 декабря 2019 г. на встрече в Париже лидеры «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, подписали итоговое коммюнике, подтвердив приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».
В июле этого года на заседании минской Контактной группы было подписано соглашение о прекращении огня в Донбассе. Соглашение предусматривает полный отказ от любых военных действий, включая разведывательную деятельность, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну. Документ вступил в силу с 27 июля.