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Зеленский подтвердил подготовку встречи советников лидеров «нормандской четверки»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подгтовку встречи политических советников руководителей стран-участниц «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Подтвердили встречу советников в "нормандском формате"», — цитирует «РИА Новости» Зеленского. По его словам, это свидетельствует о том, что следующим шагом станет встреча лидеров этих государств.

Путин и Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины

12 августа президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины и условились продолжить совместную работу в рамках «нормандского формата».

9 декабря 2019 г. на встрече в Париже лидеры «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, подписали итоговое коммюнике, подтвердив приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».

В июле этого года на заседании минской Контактной группы было подписано соглашение о прекращении огня в Донбассе. Соглашение предусматривает полный отказ от любых военных действий, включая разведывательную деятельность, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну. Документ вступил в силу с 27 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных