Путин и Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины, говорится на сайте Кремля. Оба лидера позитивно оценили ход урегулирования конфликта после вступления в силу режима прекращения огня.
«Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках нормандского формата», ‒ говорится в сообщении.
Кроме того, президентами была затронута внутриполитическая ситуация в Ливане. Россия выразила поддержку национальному единству и суверенитету республики. «Акцентирована необходимость решения всех имеющихся спорных вопросов самими ливанцами на основе конструктивного диалога, без внешнего вмешательства», ‒ отмечается в сообщении.
Также Путин и Макрон затронули ситуацию в Белоруссии.
Соглашение о прекращении огня в Донбассе было достигнуто в июле на заседании минской Контактной группы. Соглашение предусматривает полный отказ от любых военных действий, включая разведывательную деятельность, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну.
Соглашение вступило в силу с 27 июля. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского выпустил заявление, где назвал договоренность «базовой предпосылкой реализации минских договоренностей», открывающей путь к выполнению других положений.