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Путин и Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины, говорится на сайте Кремля. Оба лидера позитивно оценили ход урегулирования конфликта после вступления в силу режима прекращения огня. 

«Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках нормандского формата», ‒ говорится в сообщении. 

Кроме того, президентами была затронута внутриполитическая ситуация в Ливане. Россия выразила поддержку национальному единству и суверенитету республики. «Акцентирована необходимость решения всех имеющихся спорных вопросов самими ливанцами на основе конструктивного диалога, без внешнего вмешательства», ‒ отмечается в сообщении. 

Также Путин и Макрон затронули ситуацию в Белоруссии.

Соглашение о прекращении огня в Донбассе было достигнуто в июле на заседании минской Контактной группы. Соглашение предусматривает полный отказ от любых военных действий, включая разведывательную деятельность, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну.

Соглашение вступило в силу с 27 июля. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского выпустил заявление, где назвал договоренность «базовой предпосылкой реализации минских договоренностей», открывающей путь к выполнению других положений.

Ранее по теме: Сторонам конфликта в Донбассе удалось договориться о контроле за перемирием

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных