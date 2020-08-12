Путин и Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины

Кроме того, президентами была затронута внутриполитическая ситуация в Ливане. Россия выразила поддержку национальному единству и суверенитету республики. «Акцентирована необходимость решения всех имеющихся спорных вопросов самими ливанцами на основе конструктивного диалога, без внешнего вмешательства», ‒ отмечается в сообщении.