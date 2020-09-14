«Новые люди» стали наиболее перспективной новой партией

Политолог Александр Пожалов при этом отмечает, «что даже рост конкуренции на партийных выборах между старыми и новыми партиями, а также новый формат выборов не привели к росту активности избирателей на выборах в заксобрания и горсоветы». Выборы в Госдуму власть тоже не сможет проводить по референдумному сценарию с учетом нынешних рейтингов «Единой России» и отсутствия перспектив их резкого роста, резюмирует эксперт: «Но нынешнее многодневное голосование показало, что вся парламентская оппозиция ему не доверяет и оно уязвимо перед попытками его медийной дискредитации, поэтому оппозиционные партии явно будут убеждать власть отказаться от этих новых форматов голосования на выборах в Госдуму, чтобы не подорвать их легитимность».