«Новые люди» стали наиболее перспективной новой партией

«Новые люди» стали наиболее перспективной новой партиейОни проходят в несколько заксобраний и могут получить право баллотироваться в Госдуму
13 сентября завершились не только губернаторские выборы (см. статью на стр. 01), но также выборы депутатов 11 заксобраний и гордум 22 административных центров. По предварительным данным ЦИК (обработано 4,2% протоколов), в Новосибирской области проходной барьер на выборах в заксобрание преодолела партия «Новые люди» владельца косметической компании Faberlic Алексея Нечаева: она набирает 8,4% (у «Единой России» в регионе 38,5%, на 2-м месте – КПРФ с 18%, на 3-м – ЛДПР с 11,8%).
Сейчас за счет фракций в законодательных собраниях и Госдуме в 2021 г. смогут в льготном порядке, без сбора подписей, выдвигать кандидатов в депутаты 13 партий, следует из данных ЦИК. С «Новыми людьми», если они удержат результат, их будет 14. Преодолевают они барьер также на выборах в некоторые гордумы: в Томске по итогам обработки 30% партия набирала 13,9% голосов. По данным экзитполла ВЦИОМа, проходят «Новые люди» в костромское и рязанское заксобрания.
К моменту сдачи номера в печать не были подсчитаны голоса в Центральной России, поэтому не ясно, получат ли льготу для участия в выборах депутатов Госдумы другие новые партпроекты, в том числе партии «За правду» писателя Захара Прилепина, Партия прямой демократии Вячеслава Макарова и «Зеленая альтернатива» Руслана Хвостова (все они были созданы в конце 2019-го – начале 2020 г.). По словам депутата Новосибирского горсовета от КПРФ Валерия Науменко, «Новые люди» вели лишь визуальную кампанию, заполнив город своими баннерами и рекламой на щитах. При этом они не были связаны «Умным голосованием» местного штаба Алексея Навального и, по его словам, опирались на властный административный ресурс.
«Новым людям» был дан зеленый свет для избрания хотя бы в одно законодательное собрание, иначе все трудозатраты Нечаева не оправдались бы, говорит близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей», к тому же реакция на бренд оказалась подходящей для удачного выступления на выборах.
«Новые люди» получают больше 5% голосов во всех регионах, где мы идем на выборы. Мы везде входим в топ-5, а в ряде регионов можем подвинуть партии из парламентской четверки. В первую очередь «Справедливую Россию». 04.09.2020
По словам политолога Дмитрия Абзалова, для части новых партий, которые явно рассчитывают на участие в федеральной кампании, прошедшие 13 сентября выборы могут стать «трамплином для участия в кампании 2021 г.»., поскольку «старые традиционные партии» ждет кризис, они немобильны и бюрократичны. Эксперт фонда «Индем» Юрий Коргунюк считает, что если партии легко будут допущены до выборов в Госдуму, то решительных шагов от них ждать нечего: Кремль допускает до выборов только безопасные для себя партии вне зависимости от того, являются они спойлерами действующих думских или нет.
В 2016 г., на прошлых выборах депутатов Госдумы, в избирательной кампании участвовало 14 партий, у всех у них было право выдвигать кандидатов без сбора подписей. В итоге прошло только четыре партии, которые составляют политическую палитру Госдумы с 2007 г.: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». В 2016 г. ни одна из партий также не смогла зарегистрироваться по итогам сбора подписей, а у «Российской партии пенсионеров за справедливость» целиком сняли список одномандатников из-за конфликта с администрацией президента нескольких кандидатов.
Политолог Александр Пожалов при этом отмечает, «что даже рост конкуренции на партийных выборах между старыми и новыми партиями, а также новый формат выборов не привели к росту активности избирателей на выборах в заксобрания и горсоветы». Выборы в Госдуму власть тоже не сможет проводить по референдумному сценарию с учетом нынешних рейтингов «Единой России» и отсутствия перспектив их резкого роста, резюмирует эксперт: «Но нынешнее многодневное голосование показало, что вся парламентская оппозиция ему не доверяет и оно уязвимо перед попытками его медийной дискредитации, поэтому оппозиционные партии явно будут убеждать власть отказаться от этих новых форматов голосования на выборах в Госдуму, чтобы не подорвать их легитимность».
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина