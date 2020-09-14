Трехдневное голосование убило вторые туры

Трехдневное голосование убило вторые турыРегиональные выборы стали репетицией выборов в Госдуму
Итоги последних перед выборами депутатов Госдумы региональных выборов оказались для Кремля позитивными. Ни в одном из 18 регионов, где проходили губернаторские выборы, вторых туров не будет.
Главы регионов, результаты голосования в которых стали известны первыми, победили с убедительным результатом: на Камчатке врио губернатора Владимир Солодов, а в Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн набрали более 80% голосов. Эти результаты собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, объяснили отсутствием сильных конкурентов на выборах. Зато неожиданно высокими оказались результаты врио губернатора Иркутской области варяга Игоря Кобзева: кампания считалась конкурентной, поскольку в «красном» регионе против Кобзева баллотировался местный депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов. Однако, по данным экзитпола ВЦИОМа, проведенного 11–13 сентября, Кобзев набрал 63,6%, а Щапов – 23,7%. По данным избиркома (после обработки 38,3% протоколов), Кобзев набирает 60,6%, а Щапов – 26,7%. Щапов уже заявил, что будет добиваться отмены многодневного голосования на выборах и внесет соответствующий законопроект в Госдуму.
Ранее близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли именно Иркутскую область регионом, где с небольшой вероятностью возможен второй тур. «Там палку поставь с красным флагом, за нее проголосуют», – говорил близкий к администрации президента политтехнолог. Среди сложных для власти регионов собеседники «Ведомостей» также называли Архангельскую, Ростовскую и Пензенскую области. В последних двух губернаторы шли на очередное переизбрание. Накануне выборов в Госдуму ротация губернаторов замедлилась: если в 2019 г. 13 из 16 кандидатов шли на выборы в качестве врио губернаторов, то теперь 9 из 18.
Явка в помощь
В 2020 г. впервые выборы проходили де-факто три дня (11 и 12 сентября шло досрочное голосование, в том числе на избирательных участках и придомовых территориях) и именно это помогло власти достигнуть нужных результатов, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. При этом явка в разных регионах отличается в несколько раз.
На Дальнем Востоке активность избирателей поразила даже секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. В частности, результат ЕАО он назвал «феноменальным»: там явка (по данным на 18.00, выборы шли до 20.00, время здесь и далее местное) достигла максимума в 70,5%. Причем сильнее всего явка росла именно 11 и 12 сентября: за два дня проголосовало 57,9% избирателей. Для сравнения: на прошлых выборах, в 2015 г., явка в регионе суммарно составила 31,8%. ЕАО по досрочному голосованию обошла даже Татарстан на выборах президента республики, волеизъявление в котором традиционно активно: здесь явка за 11 и 12 сентября составила 49,7% (к 18.00 13 сентября – 71,5%). На Камчатке явка за три дня составила 35,5% (на 18.00).
Самой низкой явка за три дня оказалась в Смоленской, Костромской, Архангельской областях и в Коми (27,4, 30, 30,5 и 28,5% на 18.00 соответственно).
Не очень активно избиратели досрочно голосовали и в Иркутской области – 15,9% (явка на 18.00 13 сентября – 30,3%).
Максимальная явка в 2020 г. наблюдается в электорально управляемых территориях – таких как Тамбовская область (там прошли выборы депутатов законодательного собрания) и Татарстан, говорит политолог Владимир Слатинов. На конкурентных территориях – таких как Новосибирская область (там проходили выборы в заксобрание) – на досрочном голосовании и явка меньше. Слатинов говорит, что общая картинка, которую хочет увидеть власть по итогам дня голосования, заключается в том, что «вера во власть сильна, новые политические проекты разворачиваются», а старые не имеют много шансов, несмотря на оживление ситуации. «Навязанная картинка должна стать новой реальностью», – говорит эксперт, для чего используются новые механизмы, которые опробовали на голосовании по поправке к Конституции летом. Раньше лояльные избиратели мобилизовывались в один день, но после 2018 г. административная мобилизация стала работать хуже, говорит Слатинов: «Теперь протест можно давить более масштабной провластной мобилизацией в нестандартных форматах выборов в ситуации, когда общая турбулентность нарастает».
Когда регионы массово показывают более высокую явку, чем на федеральном голосовании, в нее становится сложно поверить, говорит политолог Константин Калачев. Он считает «аномальную явку следствием реализации мобилизационных проектов». «Чиновники стремятся показать, что они полностью контролируют процессы на территории, зарабатывая таким образом очки. Это особенно важно для них в преддверии выборов в Госдуму 2021 г.», – добавил Калачев.
В этом году состав оппонентов у врио губернаторов был наиболее слабым за многие годы: из 18 кампаний интрига ко дню выборов оставалась только в Иркутской и Архангельской областях, считает политолог Александр Пожалов: «Это позволило властям в подавляющем большинстве регионов провести основные для Кремля губернаторские кампании в мобилизационно-референдумном ключе. А для такого сценария кампании трехдневное голосование, широкая досрочка и надомное голосование – удобный инструмент для мобилизации провластного или административно зависимого избирателя». Поэтому явка на губернаторских кампаниях везде окажется выше, чем в прошлые годы, но в основном это превышение примерно на 5%, говорит эксперт: «Случай с ЕАО, где явка и абсолютное число голосов за Гольдштейна превысили показатели президентской кампании и сопоставимы с голосованием по Конституции, – это феноменальное исключение».
Вопросы открытости
Нарушений на досрочном голосовании было немного, сказала журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Они, по ее словам, были зафиксированы в Орловской, Оренбургской, Ростовской и Нижегородской областях. В ЦИК не увидели никаких сложностей с тем, что в ночь перед 13 сентября в Воронежской области сгорел избирательный участок – уже голосовавшим людям можно голосовать снова, сообщил «Ведомостям» зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Основные проблемы во время досрочного голосования 11–12 сентября – это недостаточное количество наблюдателей в эти дни, принуждение избирателей к участию в выборах, неправильное использование или вскрытие сейф-пакетов, где бюллетени хранятся с 11 по 13 сентября, подкуп, помехи в проведении фото- и видеосъемки, рассказывает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «В этом году усилилось противодействие наблюдателям и членам избиркомов с правом совещательного голоса». Больше всего жалоб, по его словам, из Краснодарского края: там, где на участках есть наблюдатели, явка низкая, а где наблюдателей нет – высокая.
В подготовке статьи участвовал Константин Гликин