Трехдневное голосование убило вторые туры

Максимальная явка в 2020 г. наблюдается в электорально управляемых территориях – таких как Тамбовская область (там прошли выборы депутатов законодательного собрания) и Татарстан, говорит политолог Владимир Слатинов. На конкурентных территориях – таких как Новосибирская область (там проходили выборы в заксобрание) – на досрочном голосовании и явка меньше. Слатинов говорит, что общая картинка, которую хочет увидеть власть по итогам дня голосования, заключается в том, что «вера во власть сильна, новые политические проекты разворачиваются», а старые не имеют много шансов, несмотря на оживление ситуации. «Навязанная картинка должна стать новой реальностью», – говорит эксперт, для чего используются новые механизмы, которые опробовали на голосовании по поправке к Конституции летом. Раньше лояльные избиратели мобилизовывались в один день, но после 2018 г. административная мобилизация стала работать хуже, говорит Слатинов: «Теперь протест можно давить более масштабной провластной мобилизацией в нестандартных форматах выборов в ситуации, когда общая турбулентность нарастает».