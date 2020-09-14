Россия окажет Белоруссии критически важную финансовую помощь

По мнению доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, режим Лукашенко никогда не пойдет на интеграцию с Россией. Сейчас, как отмечает Суздальцев, мы наблюдаем третий круг попыток усилить интеграцию в рамках Союзного государства. Помощь Москвы поможет Лукашенко оправиться, но в целом ситуацию не спасет. «Это будет бесконечное затягивание. Наша поддержка будет подобна поддержке, которую мы оказали Януковичу в декабре 2013 г. Реальная экономическая интеграция угрожает власти Лукашенко», – отмечает эксперт. Он считает, что Лукашенко использует Россию для дотаций, обеспечивающих его нахождение у власти, – ведь, говоря об интеграции, Лукашенко на самом деле мечтает возродить существовавшую 26 лет дотационную систему. Настоящая же экономическая интеграция сделает из Лукашенко «президента для внешней политики» и лишит его влияния. «Какую-то помощь мы окажем, но я подозреваю, что это будут потраченные впустую деньги», – резюмирует Суздальцев.