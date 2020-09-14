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Россия окажет Белоруссии критически важную финансовую помощь

На рефинансирование прежних долгов выделят $1,5 млрд
Глеб Мишутин
Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о нуждах Белоруссии /Пресс-служба президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал 14 сентября в Сочи и провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Это первая заграничная поездка Лукашенко после его победы на выборах 9 августа, вызвавших массовые протесты. В начале встречи российский лидер еще раз подчеркнул, что позиция Москвы относительно белорусского кризиса не изменилась. «Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне <...> пришли к общему решению», – цитирует слова Путина официальный сайт Кремля. Путин еще раз одобрил инициативу Лукашенко по проведению конституционной реформы.

Путин напомнил, что Россия сохраняет приверженность сотрудничеству с Белоруссией, в том числе и в рамках ОДКБ, и является основным инвестором белорусской экономики, а также предоставит Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд для реструктуризации долга республики перед Москвой. В ответ Лукашенко поблагодарил своего коллегу за «четкую позицию» по кризису в республике и призвал готовить армии членов Союзного государства для отражения внешней агрессии. На момент сдачи номера переговоры Путина и Лукашенко не завершились. Ситуацию в Белоруссии 14 сентября Путин обсудил и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, по сообщению портала tut.by, заявила, что все подписанные нынешним президентом договоры будут пересмотрены новой властью. Также Тихановская посетовала, что Москва предпочитает иметь дело с Лукашенко, а не с оппозицией.

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Визит Лукашенко состоялся на следующий день после того, как 13 сентября в Минске прошли самые массовые со второй половины августа протесты, которые собрали, по оценке tut.by, около 150 000 человек. Было задержано рекордное с середины августа число протестующих – 400 человек, по оценке МВД. Сами демонстранты впервые попытались прорваться, хоть и без большого успеха, в поселок «Дрозды», где расположены загородные дома местной элиты и чиновников.

По мнению доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, режим Лукашенко никогда не пойдет на интеграцию с Россией. Сейчас, как отмечает Суздальцев, мы наблюдаем третий круг попыток усилить интеграцию в рамках Союзного государства. Помощь Москвы поможет Лукашенко оправиться, но в целом ситуацию не спасет. «Это будет бесконечное затягивание. Наша поддержка будет подобна поддержке, которую мы оказали Януковичу в декабре 2013 г. Реальная экономическая интеграция угрожает власти Лукашенко», – отмечает эксперт. Он считает, что Лукашенко использует Россию для дотаций, обеспечивающих его нахождение у власти, – ведь, говоря об интеграции, Лукашенко на самом деле мечтает возродить существовавшую 26 лет дотационную систему. Настоящая же экономическая интеграция сделает из Лукашенко «президента для внешней политики» и лишит его влияния. «Какую-то помощь мы окажем, но я подозреваю, что это будут потраченные впустую деньги», – резюмирует Суздальцев.

Как отмечает эксперт белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич, $1,5 млрд – это весьма существенная сумма для Белоруссии. Предоставляя Минску кредит, Москва надеется, что он пойдет на реструктуризацию государственного долга Белоруссии перед Россией, который сейчас Лукашенко не в состоянии погасить. «Россия дает новый кредит, чтобы из этих денег выплатили старый кредит», – говорит эксперт. По словам Карбалевича, ранее Минск каждый год получал от России $1,5–2 млрд кредитов, без которых экономика Белоруссии «даже не могла поддержать статус-кво». Однако два года назад выдача кредитов прекратилась из-за нежелания Лукашенко идти на углубление интеграции. «Теперь снова возвращаются экономические дотации из-за революции, которая происходит в Белоруссии», – резюмирует эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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