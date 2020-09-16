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Санкции ЕС против Белоруссии могут быть согласованы до 24 сентября

Они будут символическими, но связи ЕС с властями страны уже заморожены
Глеб Мишутин
ЕС, по заявлению Борреля, стремится к урегулированию кризиса в Белоруссии /Reuters

Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. С таким заявлением на заседании Европарламента выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он назвал выборы, прошедшие в Белоруссии 9 августа, сфальсифицированными. Он отметил, что ЕС намерен в ближайшее время принять новый пакет индивидуальных санкций против лиц, причастных к насилию над демонстрантами во время уличных акций оппозиции. «Мы изучаем в совете этот вопрос, хотим как можно быстрее принять санкции», – цитирует слова Борреля «РИА Новости». В случае ухудшения обстановки в Белоруссии Брюссель может их расширить, заявил чиновник. ЕС, по его словам, пересматривает отношения с Белоруссией, в некоторых, уже определенных, сферах они могут быть полностью заморожены. Боррель надеется, что вопрос о санкциях будет согласован до чрезвычайного заседания Европейского совета (орган, где представлены лидеры стран – членов ЕС), которое пройдет 24–25 сентября.

ЕС, по заявлению Борреля, стремится к урегулированию кризиса в Белоруссии. «Мы призываем белорусские власти найти выход из ситуации и прекратить репрессии», – подчеркнул европейский политик. Наилучшим выходом из ситуации ему видится проведение в республике новых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ. При этом Боррель, как замечает портал tut.by, отметил, что установить связь с властями Белоруссии не удалось ни на одном из уровней. Также глава европейского МИДа полагает, что нужно усилить «помощь белорусскому народу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных