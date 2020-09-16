Санкции ЕС против Белоруссии могут быть согласованы до 24 сентября

Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. С таким заявлением на заседании Европарламента выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он назвал выборы, прошедшие в Белоруссии 9 августа, сфальсифицированными. Он отметил, что ЕС намерен в ближайшее время принять новый пакет индивидуальных санкций против лиц, причастных к насилию над демонстрантами во время уличных акций оппозиции. «Мы изучаем в совете этот вопрос, хотим как можно быстрее принять санкции», – цитирует слова Борреля «РИА Новости». В случае ухудшения обстановки в Белоруссии Брюссель может их расширить, заявил чиновник. ЕС, по его словам, пересматривает отношения с Белоруссией, в некоторых, уже определенных, сферах они могут быть полностью заморожены. Боррель надеется, что вопрос о санкциях будет согласован до чрезвычайного заседания Европейского совета (орган, где представлены лидеры стран – членов ЕС), которое пройдет 24–25 сентября.