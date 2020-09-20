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Кремль может сократить число губернаторских отставок в ближайший год

Это связано с проведением выборов в Госдуму-2021 и выборами в 39 законодательных собраний
Елена Мухаметшина
Выборы в Госдуму признаны не лучшим временем для выборов губернаторов /Андрей Гордеев / Ведомости

Губернаторских отставок этой осенью и весной следующего года, скорее всего, будет мало. Администрация президента перед думскими выборами хочет провести в основном плановые губернаторские выборы. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил федеральный чиновник. Главная причина в том, что в следующем году нужно будет проводить кампанию по выборам в Госдуму, объясняют собеседники «Ведомостей». Кроме того, предстоит избрать депутатов 39 законодательных собраний.

Всего на следующий год назначено пять плановых губернаторских кампаний, а также досрочные выборы губернаторов в Хабаровском крае и Белгородской области. В администрации президента надеются, что этими кампаниями все и ограничится, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Среди плановых – выборы глав Чечни, Тувы, Тульской, Тверской и Ульяновской областей. Почти все губернаторы пойдут на переизбрание, говорят собеседники «Ведомостей». Под вопросом лишь судьба губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, уточняют они. «Пока основная идея в том, что есть плановые выборы губернаторов на следующий год и больше губернаторских кампаний не нужно, поскольку будут выборы в Госдуму», – делится федеральный чиновник. Схожая ситуация была и перед выборами в Госдуму 2016 г. – тогда губернаторские выборы были только в семи регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных