Кремль может сократить число губернаторских отставок в ближайший год

Кремль может сократить число губернаторских отставок в ближайший годЭто связано с проведением выборов в Госдуму-2021 и выборами в 39 законодательных собраний
Губернаторских отставок этой осенью и весной следующего года, скорее всего, будет мало. Администрация президента перед думскими выборами хочет провести в основном плановые губернаторские выборы. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил федеральный чиновник. Главная причина в том, что в следующем году нужно будет проводить кампанию по выборам в Госдуму, объясняют собеседники «Ведомостей». Кроме того, предстоит избрать депутатов 39 законодательных собраний.
Всего на следующий год назначено пять плановых губернаторских кампаний, а также досрочные выборы губернаторов в Хабаровском крае и Белгородской области. В администрации президента надеются, что этими кампаниями все и ограничится, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Среди плановых – выборы глав Чечни, Тувы, Тульской, Тверской и Ульяновской областей. Почти все губернаторы пойдут на переизбрание, говорят собеседники «Ведомостей». Под вопросом лишь судьба губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, уточняют они. «Пока основная идея в том, что есть плановые выборы губернаторов на следующий год и больше губернаторских кампаний не нужно, поскольку будут выборы в Госдуму», – делится федеральный чиновник. Схожая ситуация была и перед выборами в Госдуму 2016 г. – тогда губернаторские выборы были только в семи регионах.