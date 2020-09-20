Кремль может сократить число губернаторских отставок в ближайший год

Всего на следующий год назначено пять плановых губернаторских кампаний, а также досрочные выборы губернаторов в Хабаровском крае и Белгородской области. В администрации президента надеются, что этими кампаниями все и ограничится, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Среди плановых – выборы глав Чечни, Тувы, Тульской, Тверской и Ульяновской областей. Почти все губернаторы пойдут на переизбрание, говорят собеседники «Ведомостей». Под вопросом лишь судьба губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, уточняют они. «Пока основная идея в том, что есть плановые выборы губернаторов на следующий год и больше губернаторских кампаний не нужно, поскольку будут выборы в Госдуму», – делится федеральный чиновник. Схожая ситуация была и перед выборами в Госдуму 2016 г. – тогда губернаторские выборы были только в семи регионах.