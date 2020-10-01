Петербургский избирком не хочет слушать Эллу Памфилову

Также Памфилова обрушилась с критикой на избирательную комиссию Санкт-Петербурга во главе с Виктором Миненко. Поводом стало качество организации дополнительных выборов депутата заксобрания города (были намечены на 7 июня), которые не состоялись под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса. ЦИК признал работу городской комиссии неудовлетворительной и рекомендовал подать заявления об отставке всему ее руководству. Шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права, комиссия не делает выводов, сообщила Памфилова, отметив, что у ЦИК есть право подать иск в суд о роспуске нижестоящей комиссии.