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Петербургский избирком не хочет слушать Эллу Памфилову

К выборам в Госдуму она начала кадровые перестановки
Константин Гликин
Памфилова уже отметила, что отдельные кадровые решения по городской комиссии уже принимались, однако смена председателей комиссии не помогала исправить систему /Евгений Разумный / Ведомости

На заседании ЦИК 30 сентября было объявлено об отставке руководителя Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК России Михаила Попова, возглавлявшего это подразделение 12 лет. ФЦИ занимается информатизацией избирательной системы, в том числе ГАС «Выборы», в которой хранится информация об итогах всех избирательных кампаний. Начальником ФЦИ стал заместитель Попова Александр Сокольчук.

Решение приняли после того, как на встрече экспертов с главой ЦИК Эллой Памфиловой и Поповым 23 сентября тот отвечал на претензии по работе портала ЦИК: для поиска данных об итогах выборов с 2020 г. требуется вводить пятизначный код (CAPTCHA). Источник «Ведомостей» говорил, что нынешнюю версию CAPTCHA, которую нужно каждый раз вводить для перехода на любую страницу, поставил Попов по своей инициативе.

Памфилова обещала к выборам в Госдуму 2021 г. модернизировать портал ЦИК: разработкой его концепции поручено заниматься ФЦИ. Финансирование ГАС «Выборы» в 2021 г. увеличивается до 424,7 млн руб., следует из проекта бюджета на 2021–2023 гг. (общие расходы на ЦИК – 20,18 млрд руб.).

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Также Памфилова обрушилась с критикой на избирательную комиссию Санкт-Петербурга во главе с Виктором Миненко. Поводом стало качество организации дополнительных выборов депутата заксобрания города (были намечены на 7 июня), которые не состоялись под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса. ЦИК признал работу городской комиссии неудовлетворительной и рекомендовал подать заявления об отставке всему ее руководству. Шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права, комиссия не делает выводов, сообщила Памфилова, отметив, что у ЦИК есть право подать иск в суд о роспуске нижестоящей комиссии.

Памфилова заметила, что отдельные кадровые решения по городской комиссии уже принимались, однако смена председателей комиссии не помогала исправить систему. Предшественники Миненко Алексей Пучнин и Виктор Панкевич добровольно уходили в отставку после критики со стороны ЦИК. Поводом были скандальные выборы губернатора и муниципальных депутатов 2014 г. и открепление сотен тысяч избирателей от их собственных участков во время выборов президента в 2018 г. соответственно.

Член петербургской городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский заявил «Ведомостям», что слова Памфиловой – это «незаконное давление» на комиссию. «Думаю, никто из моих коллег не воспользуется щедрым предложением написать заявление по собственному желанию», – добавил Краснянский.

Координатор «Наблюдателей Санкт-Петербурга» Галина Культиасова считает, что у ЦИК накопилось недовольство, но новые кадры вряд ли смогут повлиять на административный ресурс. «Сейчас это персональная ее [Памфиловой] война, – говорит политтехнолог Валентин Бианки. – У ЦИК есть четкое понимание после примера Белоруссии, каким нервным ожидается отношение граждан к выборам». Поэтому она пытается убрать членов комиссий, компрометирующих систему, считает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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