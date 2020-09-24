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Главным политическим вопросом для ЦИК оказалась CAPTCHA

Элла Памфилова сделала небольшой шаг навстречу экспертам
Константин Гликин
Памфилова признала неудачной идею внедрения на сайте с итогами голосования izbirkom.ru механизма CAPTCHA /Андрей Гордеев / Ведомости

Камнем преткновения во время специального обсуждения итогов выборов экспертами и главой ЦИК Эллой Памфиловой 23 сентября стало не многодневное голосование, а «капча». Памфилова признала неудачной идею внедрения на сайте с итогами голосования izbirkom.ru механизма CAPTCHA: пятизначного кода, который теперь должны раз за разом вводить все пользователи, для того чтобы посмотреть, чем закончились выборы любого уровня на каждой территории.

«Мы признаемся, что это решение было неудачным. Но приоритет – безопасность сайта», – добавила Памфилова. Глава Федерального центра информатизации при ЦИК Михаил Попов поддержал ее, сообщив, что «портал не резиновый», а введение «капчи» нужно было, чтобы сайт смог выдержать пиковую нагрузку в день голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных