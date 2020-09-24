Главным политическим вопросом для ЦИК оказалась CAPTCHA

Главным политическим вопросом для ЦИК оказалась CAPTCHAЭлла Памфилова сделала небольшой шаг навстречу экспертам
Камнем преткновения во время специального обсуждения итогов выборов экспертами и главой ЦИК Эллой Памфиловой 23 сентября стало не многодневное голосование, а «капча». Памфилова признала неудачной идею внедрения на сайте с итогами голосования izbirkom.ru механизма CAPTCHA: пятизначного кода, который теперь должны раз за разом вводить все пользователи, для того чтобы посмотреть, чем закончились выборы любого уровня на каждой территории.
«Мы признаемся, что это решение было неудачным. Но приоритет – безопасность сайта», – добавила Памфилова. Глава Федерального центра информатизации при ЦИК Михаил Попов поддержал ее, сообщив, что «портал не резиновый», а введение «капчи» нужно было, чтобы сайт смог выдержать пиковую нагрузку в день голосования.
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