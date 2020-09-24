Главным политическим вопросом для ЦИК оказалась CAPTCHA

Камнем преткновения во время специального обсуждения итогов выборов экспертами и главой ЦИК Эллой Памфиловой 23 сентября стало не многодневное голосование, а «капча». Памфилова признала неудачной идею внедрения на сайте с итогами голосования izbirkom.ru механизма CAPTCHA: пятизначного кода, который теперь должны раз за разом вводить все пользователи, для того чтобы посмотреть, чем закончились выборы любого уровня на каждой территории.