Думцы донесли до Владимира Путина разные взгляды на выборы

Думцы донесли до Владимира Путина разные взгляды на выборыПока президент не хочет переносить день голосования в 2021 году с сентября
На встрече с лидерами думских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным 6 октября Путин назвал сентябрь «правильным месяцем» для проведения единого дня голосования, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как следует из стенограммы открытой части встречи, сам Путин не говорил именно о сентябре, реагируя на реплики лидеров фракций, а указал на преждевременность вопроса о переносе единого дня голосования: «Сейчас не будем говорить о сроках проведения выборных кампаний, там есть везде и плюсы, и минусы». Людям удобнее, когда «лето закончилось, все вернулись домой», отметил он.
Встреча с думцами проходила впервые за семь месяцев, по видеосвязи. Сначала обсуждение было коллективным, затем лидеры фракций смогли поговорить без участия коллег, сказал зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Очередность выступлений Путин выбрал сам, по размеру фракции в Госдуме, поэтому первым говорил лидер фракции единороссов Сергей Неверов, он и поднял тему переноса даты единого дня голосования, назвав сентябрь «оптимальным» для выборов. Этот месяц критиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Президент, поддерживая выборы в сентябре, имел в виду в том числе и выборы депутатов Госдумы, сказал «Ведомостям» Песков. Вопрос о досрочных выборах депутатов вообще не стоял в повестке дня у Кремля, сказал пресс-секретарь президента. Поднимались на встрече и другие вопросы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил об Андрее Левченко – арестованном лидере фракции КПРФ в Иркутской облдуме, сказал Новиков (в стенограмме про Левченко речь не идет). Жириновский предложил увеличить федеральную часть партсписка на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек.
Все идет к тому, что выборы в Госдуму будут проведены в сентябре, но точка с датой голосования в дальнейшем не поставлена, считает близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». О перспективе переноса единого дня голосования на апрель говорила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Мое предложение было не о переносе единого дня голосования (ЕДГ), а прежде всего о том, что важно продумать, как в будущем голосование может проходить в течение нескольких дней и как его в таком случае разводить с учебным процессом в школах [где обычно работают участковые избирательные комиссии] безотносительно конкретного месяца для проведения выборов», – заявила «Ведомостям» Памфилова. Ее предложение о переносе ЕДГ на апрель не связано с проведением досрочных выборов в Госдуму и вопрос до сих пор актуален, сказала Памфилова.
«Парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы <...> Конечно, разница подходов есть. Но при всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых, фундаментальных ценностей». 6.10.2020
Весной 2020 г. во время обсуждения поправок к Конституции был реальный план досрочных выборов, который – и точно не только лично из-за Зюганова – не реализовался, говорит политконсультант Валентин Бианки. 10 марта, когда поправки к Конституции нижняя палата парламента обсуждала во втором чтении, предложение о досрочных выборах в Госдуму вынес на голосование депутат, один из основателей «Единой России» Александр Карелин. Снять это предложение с голосования пришлось после того, как в Госдуму приехал Путин, который сообщил, что по вопросу досрочных выборов нет консенсуса в самом парламенте. Так что «никогда не думали» в случае со словами Кремля означает «не было решения», считает Бианки: «100%-ного решения и сейчас нет. Хотя базовая версия – выборы в сентябре, остается возможность и досрочных исходя из ситуации в США, СНГ, с вирусом и нефтью. Но весь смысл досрочных выборов – игра на опережение, и поэтому сейчас объявлять в любом случае рано».
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что встреча не обязательно должна была быть судьбоносной: руководство КПРФ в последнее время периодически жаловалось на дефицит таких встреч, который усугубился из-за коронавируса. В это время шла игра на ослабление оппозиционных партий, говорит Виноградов: это арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, история с Левченко и атаки на КПРФ. До этого Путин лично общался с думцами 5 марта.
Высказыванием о наилучшем месяце для ЕДГ президент Путин ставит точку в вопросе проведения досрочных выборов Госдумы, считает политолог Евгений Минченко. Важным фактором стала опасность «электорального перенапряжения», полагает эксперт. «Потому что сначала голосование по Конституции, потом практически без паузы ЕДГ. Конечно же, система тоже не двужильная, чтобы в течение года проводить три больших голосования», – говорит Минченко.