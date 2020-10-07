Думцы донесли до Владимира Путина разные взгляды на выборы

Весной 2020 г. во время обсуждения поправок к Конституции был реальный план досрочных выборов, который – и точно не только лично из-за Зюганова – не реализовался, говорит политконсультант Валентин Бианки. 10 марта, когда поправки к Конституции нижняя палата парламента обсуждала во втором чтении, предложение о досрочных выборах в Госдуму вынес на голосование депутат, один из основателей «Единой России» Александр Карелин. Снять это предложение с голосования пришлось после того, как в Госдуму приехал Путин, который сообщил, что по вопросу досрочных выборов нет консенсуса в самом парламенте. Так что «никогда не думали» в случае со словами Кремля означает «не было решения», считает Бианки: «100%-ного решения и сейчас нет. Хотя базовая версия – выборы в сентябре, остается возможность и досрочных исходя из ситуации в США, СНГ, с вирусом и нефтью. Но весь смысл досрочных выборов – игра на опережение, и поэтому сейчас объявлять в любом случае рано».