Третий день в Киргизии продолжается безвластие

Третий день в Киргизии продолжается безвластиеПосле отмены выборов в стране установилось как минимум троевластие, как вернуть страну в правовое поле – никто не знает
Уже третий день в Киргизии фактически продолжается безвластие. Оно сопровождается попытками самоназначений различных политических деятелей и авторитетных бизнесменов на должности от генпрокурора и министров до представителей правительства в областях и мэров.
Такая ситуация в стране сложилась после выборов 4 октября, на которых 7%-ный барьер не смогли преодолеть партии, представляющие север Киргизии. Их сторонники организовали 5 октября в Бишкеке массовые протесты, захватили здание правительства и парламента, а ЦИК отменил результаты выборов.
Фактически таким самоназначенцем оказался и выпущенный накануне из заключения Садыр Жапаров, назначенный 6 октября врио премьер-министра группой депутатов жогорку кенеша (парламента) старого созыва, собравшихся в гостинице «Достук». Его не признала другая группа депутатов, собравшихся в Доме кино. Сам президент заявил 7 октября о готовности к диалогу, но отметил, что до сих пор к нему по этому вопросу не обращались.
Сторонники оппозиционных президенту партий организовали уже два координационных совета, каждый из которых объявил себя легитимным переходным органом власти.
Как отмечает экс-депутат жогорку кенеша Карабай Карабеков, обстановка в Киргизии лучше всего описывается словом «хаос». Сейчас в стране два премьер-министра. Жапарова избрала часть парламента, а улица назначила 7 октября кандидата в депутаты от партии «Ата Мекен» Тилека Токтогазиева. Легитимного правительства в Киргизии не существует. «Кворума собрать не могут. Сами депутаты говорят, что при избрании Жапарова не были соблюдены все тонкости регламента, поэтому он вроде как нелегитимный. Хотя он сам считает себя легитимным. Легитимностью этих решений и не пахнет, правительства нет», – замечает Карабеков. По его словам, все стороны кризиса призывают друг друга вернуться в рамки правового поля, но сами принимают «неюридические решения».
Попытки объявить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову (выходец с юга страны) со стороны старого парламента также на момент написания статьи оказались безрезультатными. По всей стране прокатилась волна налетов «неизвестных людей», как их называют 24.kg и другие информационные агентства, на наиболее крупные и доходные предприятия – от горнорудных и угледобывающих до местной железнодорожной компании «Кыргыз темир жолу». Целью этих налетов является как назначение новых руководителей, так и обычный грабеж. По словам жителя Бишкека (его фамилия есть у «Ведомостей»), в городе были грабежи, населением созданы добровольные народные дружины, которые пытаются им противодействовать, часть бизнесов закрылись. Протестующие разбивают палатки перед зданием парламента и правительства.
Как отмечает политтехнолог, много раз работавший на выборах в Киргизии, на данный момент в стране отсутствует государство. Фактически в Киргизии сложилось троевластие, центрами которого являются формально легитимный президент Жээнбеков, «недобитый» парламент старого созыва и выпущенный на свободу экс-президент Алмазбек Атамбаев с его сторонниками. По словам собеседника «Ведомостей», урегулировать ситуацию в рамках правового поля невозможно. В ходе текущего кризиса элиты показали себя полностью неспособными: смогли использовать собравшуюся молодежь в Бишкеке 5 октября как таран, а затем проигнорировали. «Молодежь будет биться за то, чтобы ее признали», – отмечает он. Свою лепту в развернувшуюся политическую борьбу, по его мнению, внесет и экс-президент Атамбаев. Жапарова, считающего себя врио премьера, собеседник «Ведомостей» описывает как старого политика, участвовавшего в прежних революциях 2004 и 2010 гг., его осудили в 2017 г. за организацию в 2013 г. митинга, перешедшего в беспорядки. «Обычный киргизский политик, мне кажется вышедший из криминальных кругов», – полагает собеседник «Ведомостей». По мнению эксперта, единственная страна, которая может помочь Киргизии, – это Россия, но до сих пор ее политику в Киргизии нельзя было назвать эффективной.
Свою лепту в развернувшуюся политическую борьбу, по его мнению, внесет и экс-президент Атамбаев. Жапарова, считающего себя врио премьера, собеседник «Ведомостей» описывает как старого политика, участвовавшего в прежних революциях 2004 и 2010 гг., его осудили в 2017 г. за организацию в 2013 г. митинга, перешедшего в беспорядки. «Обычный киргизский политик, мне кажется вышедший из криминальных кругов», – полагает собеседник «Ведомостей». По мнению эксперта, единственная страна, которая может помочь Киргизии, – это Россия, но до сих пор ее политику в Киргизии нельзя было назвать эффективной.