Третий день в Киргизии продолжается безвластие

Как отмечает политтехнолог, много раз работавший на выборах в Киргизии, на данный момент в стране отсутствует государство. Фактически в Киргизии сложилось троевластие, центрами которого являются формально легитимный президент Жээнбеков, «недобитый» парламент старого созыва и выпущенный на свободу экс-президент Алмазбек Атамбаев с его сторонниками. По словам собеседника «Ведомостей», урегулировать ситуацию в рамках правового поля невозможно. В ходе текущего кризиса элиты показали себя полностью неспособными: смогли использовать собравшуюся молодежь в Бишкеке 5 октября как таран, а затем проигнорировали. «Молодежь будет биться за то, чтобы ее признали», – отмечает он. Свою лепту в развернувшуюся политическую борьбу, по его мнению, внесет и экс-президент Атамбаев. Жапарова, считающего себя врио премьера, собеседник «Ведомостей» описывает как старого политика, участвовавшего в прежних революциях 2004 и 2010 гг., его осудили в 2017 г. за организацию в 2013 г. митинга, перешедшего в беспорядки. «Обычный киргизский политик, мне кажется вышедший из криминальных кругов», – полагает собеседник «Ведомостей». По мнению эксперта, единственная страна, которая может помочь Киргизии, – это Россия, но до сих пор ее политику в Киргизии нельзя было назвать эффективной.