Социальные проблемы становятся политически актуальными

Социальные проблемы становятся политически актуальнымиЦентр «Особое мнение» считает, что будущее за социальной повесткой
Если экономический кризис продолжится на фоне пандемии коронавируса, это позволит применять социальную, популистскую риторику на выборах в Госдуму 2021 г. всем партиям, кроме «Единой России», считают авторы доклада из центра «Особое мнение», проанализировавшие, как люди голосовали за разные партии в 2020 г. «Фактически социальное раздражение и социальное недоверие начинают постепенно определять электоральный выбор. Смещение электоральных симпатий демонстрирует, что в текущей ситуации идеологические ценности избирателей не очень интересуют – они недовольны своим уровнем жизни, социальным неравенством и социальной несправедливостью», – говорится в докладе.
При этом эксперты центра «Особое мнение» к «партиям социального блока» отнесли «Справедливую Россию» и Российскую партию пенсионеров за справедливость (РППС), которые, по их оценке, «начинают занимать нишу третьей, если не второй политической силы». Вывод сделан на основе того, что «совокупный средний результат «Справедливой России» и РППС в большинстве случаев превысил результат ЛДПР, а в половине – и результат КПРФ». Например, на выборах в шести административных центрах, где кандидатов в депутаты выдвигали обе партии, они набирали в сумме 17,95% в среднем (средний результат КПРФ в гордумах – 18,17%).
КПРФ – это сугубо идеологическая партия, которая забывает про текущую социальную повестку. «Что людям плохо сейчас – в этом главная проблема», – говорит автор доклада, глава центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева. В основном за КПРФ голосуют из чувства противоречия, считает она. Главной заявкой КПРФ в 2020 г. было несогласие с президентскими поправками в Конституцию, отмечает Курбангалеева. При этом оказалось, что люди идут голосовать за любую партию, «которая хотя бы вымолвит «социальная справедливость». Этим Курбангалеева объясняет то, что эсеры не потерялись по итогам выборов на фоне новых партий, а РППС получила лучший результат среди малых партий с популистскими лозунгами (например, «Образование и медицина, доступные для каждого»): «Когда хоть кто-то поднимает тему социальной справедливости, ее даже не надо особо раскрывать».
РППС прошла барьер в 5% голосов в семи из девяти регионов, где участвовала в выборах в законодательные собрания (и во всех шести административных центрах регионов, где заявлялась на выборы депутатов городского уровня). Курбангалеева отмечает, что в этом сезоне проходной барьер перестал останавливать подобные партии спойлерского типа. Из-за системы империали (когда голоса непрошедших партий распределяются между теми, кто набрал больше 5%, в том числе КПРФ. – «Ведомости») становится выгоднее пускать подконтрольных депутатов от малых партий, чем наращивать фракции коммунистов. «Новые и старые малые партии – инструмент психологического давления на старые партии, и в этом качестве они сработают», – говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Но это не отменяет того, что они могут не понадобиться на выборах, если будет сочтено, что они отнимают голоса у власти в больших объемах, чем размывают голоса за старые оппозиционные партии, полагает эксперт. К примеру, слово «пенсионеры» не впервые позитивно воспринимается избирателями – эта тенденция периодически проявляется еще с первой половины нулевых годов, отмечает Виноградов: «Однако многое в этом [электоральном] успехе зависит от степени сопротивления со стороны административного ресурса – в 2006 г. этот бренд уже пришлось убивать, интегрируя в учреждавшуюся «Справедливую Россию», ведь тогда возникли небезосновательные подозрения, что «пенсионеры» в названии отнимают голоса в том числе у провластных партий». В 2016 г. с выборов в Госдуму был снят список одномандатников РППС, куда были включены ряд известных и ресурсных региональных политиков, в том числе экс-губернаторы Михаил Юревич, Владимир Бутов, Евгений Михайлов, после этого съезд партии сместил председателя Евгения Артюха, который обвинил в давлении на РППС и требованиях изменить состав списка кандидатов со стороны администрации президента.
Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков считает, что РППС вошла в число партий, которые взяли за руки и ведут настойчиво и упорно в Госдуму в качестве спойлеров КПРФ.