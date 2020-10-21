Социальные проблемы становятся политически актуальными

Но это не отменяет того, что они могут не понадобиться на выборах, если будет сочтено, что они отнимают голоса у власти в больших объемах, чем размывают голоса за старые оппозиционные партии, полагает эксперт. К примеру, слово «пенсионеры» не впервые позитивно воспринимается избирателями – эта тенденция периодически проявляется еще с первой половины нулевых годов, отмечает Виноградов: «Однако многое в этом [электоральном] успехе зависит от степени сопротивления со стороны административного ресурса – в 2006 г. этот бренд уже пришлось убивать, интегрируя в учреждавшуюся «Справедливую Россию», ведь тогда возникли небезосновательные подозрения, что «пенсионеры» в названии отнимают голоса в том числе у провластных партий». В 2016 г. с выборов в Госдуму был снят список одномандатников РППС, куда были включены ряд известных и ресурсных региональных политиков, в том числе экс-губернаторы Михаил Юревич, Владимир Бутов, Евгений Михайлов, после этого съезд партии сместил председателя Евгения Артюха, который обвинил в давлении на РППС и требованиях изменить состав списка кандидатов со стороны администрации президента.