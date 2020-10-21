Премьер Армении не верит в дипломатическое решение для Карабаха

Премьер Армении не верит в дипломатическое решение для КарабахаАзербайджан после военных успехов поддерживает переговоры
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает возможным урегулирование карабахского конфликта дипломатическими методами. Об этом он заявил 21 октября во время прямого эфира на своей странице в Facebook. В этот же день премьер-министр призвал свой народ к оружию. По словам премьера, Баку сейчас согласен только на капитуляцию Карабаха, что абсолютно неприемлемо для Армении.
В тот же день в ответ на заявление Пашиняна помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан «поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров» в соответствии с резолюциями ООН. Армянскую сторону Гаджиев обвинил в лицемерии и нежелании решать проблему дипломатическим путем.
В Москве 20 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел раздельные консультации со своими армянским и азербайджанским коллегами Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. «В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования», – говорится в сообщении МИДа. 23 октября армянский и азербайджанский министры встретятся с госсекретарем США Майклом Помпео и сопредседателями минской группы ОБСЕ в Вашингтоне.
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил журналистам, что МИД приветствует желание премьер-министра Армении Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева встретиться в Москве и «добиваться мира». При этом посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы отметил, что о встрече армянского и азербайджанского лидеров говорить пока рано. По словам посла, армянская сторона демонстрирует деструктивность, а президент Азербайджана Алиев еще не получил приглашения встретиться. Требования Баку остаются прежними: возврат оккупированных армянскими войсками территорий Нагорного Карабаха.
По словам главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова, на основе достигнутых успехов Баку будет требовать не перемирия, а изменения статус-кво региона. «Довоенные границы, с точки зрения Азербайджана, на основе их военных успехов должны быть пересмотрены. Это повестка минимум. А максимальная – изменение статуса всего Карабаха», – говорит Шведов. По его мнению, вопрос о перемирии на этом этапе – это повестка дня для Армении. О военных сложностях Армении на фронтах свидетельствует популистский призыв Пашиняна к оружию. Шведов также полагает, что Кремль не пытается помирить Баку и Ереван. Кремлю, по его словам, интересно управление кризисом, а не его разрешение. «Цинично говоря, это соответствует здравому смыслу, потому что полное разрешение кризиса силовым путем как по армянскому, так и по азербайджанскому сценарию только усугубит ситуацию. Ни одна из сторон не согласится на тотальное изменение статуса Карабаха, но компромиссы возможны», §– резюмирует Шведов.