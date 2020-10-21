Премьер Армении не верит в дипломатическое решение для Карабаха

По словам главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова, на основе достигнутых успехов Баку будет требовать не перемирия, а изменения статус-кво региона. «Довоенные границы, с точки зрения Азербайджана, на основе их военных успехов должны быть пересмотрены. Это повестка минимум. А максимальная – изменение статуса всего Карабаха», – говорит Шведов. По его мнению, вопрос о перемирии на этом этапе – это повестка дня для Армении. О военных сложностях Армении на фронтах свидетельствует популистский призыв Пашиняна к оружию. Шведов также полагает, что Кремль не пытается помирить Баку и Ереван. Кремлю, по его словам, интересно управление кризисом, а не его разрешение. «Цинично говоря, это соответствует здравому смыслу, потому что полное разрешение кризиса силовым путем как по армянскому, так и по азербайджанскому сценарию только усугубит ситуацию. Ни одна из сторон не согласится на тотальное изменение статуса Карабаха, но компромиссы возможны», §– резюмирует Шведов.