«Новые люди» хотят укрепиться проверенными кадрами

Как рассказали «Ведомостям» два собеседника в руководстве партии, о сотрудничестве с «Новыми людьми» провел переговоры бывший мэр Волгограда предприниматель Евгений Ищенко. В Москве он уже встретился с Нечаевым, а в Волгограде познакомился с представителями движения «Капитаны России», которое Нечаев создал и использует как полевой актив.