«Новые люди» хотят укрепиться проверенными кадрами

«Новые люди» хотят укрепиться проверенными кадрамиПартия начала присматриваться к кандидатам в Госдуму
Как стало известно «Ведомостям», руководство партии «Новые люди» (председателем является основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев) начало смотр ресурсных кандидатов, которые могли бы укрепить ее список на выборах депутатов Госдумы 2021 г.
Как рассказали «Ведомостям» два собеседника в руководстве партии, о сотрудничестве с «Новыми людьми» провел переговоры бывший мэр Волгограда предприниматель Евгений Ищенко. В Москве он уже встретился с Нечаевым, а в Волгограде познакомился с представителями движения «Капитаны России», которое Нечаев создал и использует как полевой актив.
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