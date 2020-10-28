Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика Эксклюзивно по подписке

Сергей Миронов ищет, за кого зацепиться в следующей Госдуме

Лидер справороссов надеется на договоренности по избранию ключевых кандидатов
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Сергей Миронов не представляет, как работать в следующей Думе без Валерия Гартунга (на переднем плане) и других соратников /Андрей Гордеев / Ведомости

Вслед за «Единой Россией» перспективы своих кандидатов в одномандатных округах (по ним избирается 225 из 450 депутатов Госдумы) начали обсуждать другие партии, в частности эсеры, рассказали два источника в руководстве «Справедливой России». По словам одного из них, «Миронов передал список из важных для него кандидатов в администрацию президента и ждет реакции».

Миронов, по словам собеседника, отобрал до 10 человек, против которых просит не выдвигать конкурентов от власти, среди них глава комитета по жилищной политике Галина Хованская (Москва), глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков (Чувашия), первый зампред фракции Михаил Емельянов (Ростовская обл.), зампред фракции Федот Тумусов (Якутия), а также возглавивший избирательный штаб партии Валерий Гартунг (Челябинская обл.) и Александр Самокутяев (Пензенская обл.). Все они, кроме Гартунга, избрались в Госдуму этого созыва по одномандатным округам после договоренностей с администрацией президента (АП).

Прежний куратор внутренней политики в Кремле Вячеслав Володин, предложив в 2016 г. размен округов, смог снизить результат партии, поскольку часть согласованных кандидатов-тяжеловесов была выбита из списка, говорит эсер. Получив гарантии избрания в округах, свои группы не стали возглавлять Анатолий Грешневиков (Ярославская обл.), Емельянов, Аксаков (вместо него это сделал Олег Николаев, ныне глава Чувашии). Всего было согласовано избрание в округах семерых эсеров (еще 16 человек партия провела в Госдуму по партийному списку, который набрал 6,22%). Среди них Елена Драпеко (Петербург), Леонид Левин (Пенза), который теперь работает замруководителя аппарата правительства.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных