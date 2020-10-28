Сергей Миронов ищет, за кого зацепиться в следующей Госдуме

Миронов, по словам собеседника, отобрал до 10 человек, против которых просит не выдвигать конкурентов от власти, среди них глава комитета по жилищной политике Галина Хованская (Москва), глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков (Чувашия), первый зампред фракции Михаил Емельянов (Ростовская обл.), зампред фракции Федот Тумусов (Якутия), а также возглавивший избирательный штаб партии Валерий Гартунг (Челябинская обл.) и Александр Самокутяев (Пензенская обл.). Все они, кроме Гартунга, избрались в Госдуму этого созыва по одномандатным округам после договоренностей с администрацией президента (АП).