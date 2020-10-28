Сергей Миронов ищет, за кого зацепиться в следующей Госдуме

Сергей Миронов ищет, за кого зацепиться в следующей ГосдумеЛидер справороссов надеется на договоренности по избранию ключевых кандидатов
Вслед за «Единой Россией» перспективы своих кандидатов в одномандатных округах (по ним избирается 225 из 450 депутатов Госдумы) начали обсуждать другие партии, в частности эсеры, рассказали два источника в руководстве «Справедливой России». По словам одного из них, «Миронов передал список из важных для него кандидатов в администрацию президента и ждет реакции».
Миронов, по словам собеседника, отобрал до 10 человек, против которых просит не выдвигать конкурентов от власти, среди них глава комитета по жилищной политике Галина Хованская (Москва), глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков (Чувашия), первый зампред фракции Михаил Емельянов (Ростовская обл.), зампред фракции Федот Тумусов (Якутия), а также возглавивший избирательный штаб партии Валерий Гартунг (Челябинская обл.) и Александр Самокутяев (Пензенская обл.). Все они, кроме Гартунга, избрались в Госдуму этого созыва по одномандатным округам после договоренностей с администрацией президента (АП).
Прежний куратор внутренней политики в Кремле Вячеслав Володин, предложив в 2016 г. размен округов, смог снизить результат партии, поскольку часть согласованных кандидатов-тяжеловесов была выбита из списка, говорит эсер. Получив гарантии избрания в округах, свои группы не стали возглавлять Анатолий Грешневиков (Ярославская обл.), Емельянов, Аксаков (вместо него это сделал Олег Николаев, ныне глава Чувашии). Всего было согласовано избрание в округах семерых эсеров (еще 16 человек партия провела в Госдуму по партийному списку, который набрал 6,22%). Среди них Елена Драпеко (Петербург), Леонид Левин (Пенза), который теперь работает замруководителя аппарата правительства.