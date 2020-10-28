Эрдоган требует уважения и от французского президента, и от газет

По словам востоковеда Олега Гущина, отношения между Парижем и Анкарой стали портиться тогда же, когда стали портиться отношения Турции и Евросоюза. «Турция 20 лет стояла в очереди в Евросоюз и в итоге увидела табличку «Закрыто на учет». Эрдоган – человек крутой, жесткий и желающий, чтобы его видели таковым, – сильно обиделся на ЕС. Поскольку Франция в Евросоюзе занимает второе место, то прежде всего на нее упала [эта обида]», – говорит эксперт. Гущин также отмечает, что именно Франция на пару с Польшей была против вступления Турции в ЕС. По его мнению, Эрдоган требует от мира признания Турции великой державой и соответствующего обращения.