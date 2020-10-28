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Эрдоган требует уважения и от французского президента, и от газет

Противостояние между Францией и Турцией набирает обороты
Глеб Мишутин
Действия Макрона вызвали возмущение Эрдогана /AP

О том, что Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на газету Charlie Hebdo, сообщил турецкий телеканал TRT. В карикатуре французского издания высмеивается сам Эрдоган, в частности его якобы несерьезное отношение к исламской этике. В администрации турецкого лидера карикатуру назвали «отвратительной» и пообещали применить все юридические меры. Инцидент с Charlie Hebdo не первый повод для резких высказываний в адрес Франции со стороны турецких властей.

16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин был убит 47-летний школьный учитель истории Самюэль Пати. Французская прокуратура установила, что злоумышленник – 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров – проживал во Франции последние 12 лет, весной получил вид на жительство в качестве беженца, а убить Пати решил из-за демонстрации учителем карикатур на пророка Мухаммеда. Анзоров обезглавил Пати и был застрелен полицейскими в коммуне Эраньи, примерно в 3 км от места преступления.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя террористическим актом. В своем выступлении 20 октября Макрон пообещал, что во Франции власти «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». На церемонии прощания с Пати 21 октября французский лидер заявил, что Франция продолжит борьбу за свободу: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают».

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До этого, 2 октября, президент Франции говорил, что намерен бороться с «исламским сепаратизмом» и хочет «освободить ислам Франции от иностранного влияния». «Ислам – религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране», – подчеркнул Макрон. Он предложил прекратить выдачу виз зарубежным имамам, ужесточить контроль за деятельностью и финансированием мечетей и ввести ограничения на домашнее обучение детей.

Действия Макрона вызвали возмущение Эрдогана. 24 октября президент Турции посоветовал Макрону «проверить психику» и обвинил его в плохом отношении к представителям иных конфессий. В ответ на это 25 октября Париж отозвал посла из Анкары. В этот же день Эрдоган еще раз призвал Макрона пройти психологическое обследование, заявив об «одержимости» французского лидера, а 26 октября призвал сограждан не покупать французские товары. «Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведена в ранг государственной политики, поддерживаемой на уровне глав государств», – заявил тогда Эрдоган.

По словам востоковеда Олега Гущина, отношения между Парижем и Анкарой стали портиться тогда же, когда стали портиться отношения Турции и Евросоюза. «Турция 20 лет стояла в очереди в Евросоюз и в итоге увидела табличку «Закрыто на учет». Эрдоган – человек крутой, жесткий и желающий, чтобы его видели таковым, – сильно обиделся на ЕС. Поскольку Франция в Евросоюзе занимает второе место, то прежде всего на нее упала [эта обида]», – говорит эксперт. Гущин также отмечает, что именно Франция на пару с Польшей была против вступления Турции в ЕС. По его мнению, Эрдоган требует от мира признания Турции великой державой и соответствующего обращения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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