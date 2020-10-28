Турция примет меры из-за карикатуры Charlie Hebdo на Эрдогана

Отношения между Францией и Турцией обострились после антиисламистских заявлений Эммануэля Макрона в связи с жестоким убийством школьного учителя истории и географии Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший счел эти действия оскорблением ислама. Позже при попытке задержания полицией убийца был застрелен. Позднее Эрдоган в ходе выступления в Анкаре призвал граждан страны отказаться от приобретения французских товаров в ответ на намерения французского лидера Макрона усилить борьбу с радикальными исламистами. Турецкий лидер также заявил о необходимости защитить проживающих во Франции мусульман, которые, по его словам, подвергаются гонениям за свою веру.