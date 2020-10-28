Турция примет меры из-за карикатуры Charlie Hebdo на Эрдогана
Анкара предпримет шаги в связи с публикацией карикатуры на президента Турции Реджепа Эрдогана во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. Об этом заявили в департаменте коммуникаций администрации турецкого президента.
«Так называемая карикатура, которую опубликовал сегодня Charlie Hebdo — это новая провокационная операция, которая ясно показывает, что единственная цель этого сборища — эскалация напряженности с увеличением числа оскорблений изо дня в день», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления департамента. По мнению представителя администрации, публикации в журнале оскорбляют ислам, мусульман, Турцию, турецкую нацию и все ее ценности.
Публикация обложки Charlie Hebdo с Эрдоганом была опубликована в Twitter. На ней турецкий лидер изображен полуодетым, сидящим в кресле и держащим в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Карикатура имеет подпись: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».
Как сообщает канал NTV, Генпрокуратура Анкары уже начала расследование в отношении сотрудников французского журнала из-за оскорбления турецкого президента.
Отношения между Францией и Турцией обострились после антиисламистских заявлений Эммануэля Макрона в связи с жестоким убийством школьного учителя истории и географии Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший счел эти действия оскорблением ислама. Позже при попытке задержания полицией убийца был застрелен. Позднее Эрдоган в ходе выступления в Анкаре призвал граждан страны отказаться от приобретения французских товаров в ответ на намерения французского лидера Макрона усилить борьбу с радикальными исламистами. Турецкий лидер также заявил о необходимости защитить проживающих во Франции мусульман, которые, по его словам, подвергаются гонениям за свою веру.
Журнал Charlie Hebdo известен своими сатирическими карикатурами и ни раз подвергался критике. 7 января 2015 г. на редакцию Charlie Hebdo было совершено нападение. Двое мужчин ворвались в помещение редакции и расстреляли находившихся там людей. Погибли 12 человек, в том числе двое полицейских.