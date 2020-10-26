Франция может ограничить импорт товаров из Турции
Франция может ограничить импорт произведенных в Турции товаров в ответ на призыв турецкого президента Реджепа Эрдогана к бойкоту французской продукции, объявленный из-за антиисламистских заявлений французских властей. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на источники.
Сам французский президент Эммануэль Макрон уже отреагировал на речь Эрдогана, обвинив его в «разжигании ненависти» и пригрозив «конкретными действиями» в ближайшие дни. По информации издания, в Елисейском дворце окружение президента рассматривает в качестве ответа на призывы Эрдогана к бойкоту французских товаров введение ограничений на импорт турецкой продукции.
Кроме того, в Париже рассматривают интенсификацию активности французской армии в Средиземноморье, зоне повышенного внимания Турции, где она конфликтует с Грецией по поводу спора о геологоразведке на шельфе. В этом споре Франция занимает греческую сторону. Наконец, французские спецслужбы намерены усилить давление на турецкую агентуру в стране.
«Каждый должен понимать, что вся страна [Франция] оказалась под турецким ударом», — заявил изданию один из советников Макрона, попросивший не называть его имя.
В то же время французский министр по вопросам внешней торговли Франк Риестер в интервью радиостанции RTL заявил, что об эмбарго в отношении турецких товаров речи не идет и действовать по аналогии с Турцией Франция не будет.
Ранее сегодня Эрдоган в ходе выступления в Анкаре призвал граждан страны отказаться от приобретения французских товаров в ответ на намерения французского лидера Макрона усилить борьбу с радикальными исламистами. Турецкий лидер также заявил о необходимости защитить проживающих во Франции мусульман, которые, по его словам, подвергаются гонениям за свою веру.
Макрон сделал антиисламистские заявления в связи с жестоким убийством школьного учителя истории и географии Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший счел эти действия оскорблением ислама. Позже при попытке задержания полицией убийца был застрелен.