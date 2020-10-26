Франция может ограничить импорт товаров из Турции

Кроме того, в Париже рассматривают интенсификацию активности французской армии в Средиземноморье, зоне повышенного внимания Турции, где она конфликтует с Грецией по поводу спора о геологоразведке на шельфе. В этом споре Франция занимает греческую сторону. Наконец, французские спецслужбы намерены усилить давление на турецкую агентуру в стране.