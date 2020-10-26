Эрдоган призвал турков не покупать товары из Франции
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе выступления в Анкаре призвал граждан страны отказаться от приобретения французских товаров в ответ на намерения французского лидера Эммануэля Макрона усилить борьбу с радикальными исламистами.
«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей», — сказал Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).
Эрдоган заявил о необходимости защитить проживающих во Франции мусульман, которые, по его словам, подвергаются гонениям за свою веру. Он также добавил, что Макрон «нуждается в лечении психики», так как «начал поощрять нападения на мусульман».
Ранее Макрон заявил, что нужно начать борьбу с сепаратизмом в стране. Он также сообщил, что сейчас во Франции идет подготовка законопроекта, направленного на укрепление республиканских ценностей. Вдобавок французский лидер выступил с инициативой по созданию совместно с Советом мусульман Франции организации, нацеленной на построение «просвещенного ислама».
Подобные высказывания Макрон сделал после теракта, совершенного в Париже 16 октября. Тогда 18-летний житель чеченского происхождения убил и обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший счел эти действия оскорблением ислама. Позже при попытке задержания полицией убийца был застрелен.