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Эрдоган призвал турков не покупать товары из Франции

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Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе выступления в Анкаре призвал граждан страны отказаться от приобретения французских товаров в ответ на намерения французского лидера Эммануэля Макрона усилить борьбу с радикальными исламистами. 

«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей», — сказал Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).

Эрдоган заявил о необходимости защитить проживающих во Франции мусульман, которые, по его словам, подвергаются гонениям за свою веру. Он также добавил, что Макрон «нуждается в лечении психики», так как «начал поощрять нападения на мусульман».

Ранее Макрон заявил, что нужно начать борьбу с сепаратизмом в стране. Он также сообщил, что сейчас во Франции идет подготовка законопроекта, направленного на укрепление республиканских ценностей. Вдобавок французский лидер выступил с инициативой по созданию совместно с Советом мусульман Франции организации, нацеленной на построение «просвещенного ислама».

Подобные высказывания Макрон сделал после теракта, совершенного в Париже 16 октября. Тогда 18-летний житель чеченского происхождения убил и обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший счел эти действия оскорблением ислама. Позже при попытке задержания полицией убийца был застрелен. 

Ранее по теме: В Анкаре ответили на критику НАТО в связи с покупкой С-400

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных