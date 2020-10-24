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В Анкаре ответили на критику НАТО в связи с покупкой С-400

Ведомости

Анкара ожидает от союзников по НАТО «альтернативных решений» и разумных технических мер, а не заявлений об ухудшении отношений в связи с покупкой российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400, говорится в заявлении представителя минобороны Турции.

«Мы ожидаем от наших друзей и союзников обсуждения альтернативных решений и разумных технических мер, которые могут быть приняты в отношении систем С-400, вместо того чтобы говорить о том, что отношения ухудшатся», — говорится в сообщении.

 В турецком оборонном ведомстве добавили, что комплексы С-400 будут использоваться независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выражает озабоченность из-за ситуации вокруг приобретения и испытаний Турцией С-400.

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, республика уже провела испытания С-400 и намерена их продолжить, несмотря на позицию США. Неделей ранее о том, что Турция провела в районе Синопа учения с ЗРК С-400, сообщал ТАСС со ссылкой на военный источник. По его словам, все три запущенных ракеты успешно поразили назначенные цели.

Reuters сообщало, что они проводились в районе причерноморского города Синоп. Госдепартамент США пригрозил Турции «серьезными последствиями» в случае, если факт теста подтвердится.

Ранее по теме: Эрдоган подтвердил проведение Турцией испытаний С-400

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных