В Анкаре ответили на критику НАТО в связи с покупкой С-400
Анкара ожидает от союзников по НАТО «альтернативных решений» и разумных технических мер, а не заявлений об ухудшении отношений в связи с покупкой российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400, говорится в заявлении представителя минобороны Турции.
«Мы ожидаем от наших друзей и союзников обсуждения альтернативных решений и разумных технических мер, которые могут быть приняты в отношении систем С-400, вместо того чтобы говорить о том, что отношения ухудшатся», — говорится в сообщении.
В турецком оборонном ведомстве добавили, что комплексы С-400 будут использоваться независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выражает озабоченность из-за ситуации вокруг приобретения и испытаний Турцией С-400.
По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, республика уже провела испытания С-400 и намерена их продолжить, несмотря на позицию США. Неделей ранее о том, что Турция провела в районе Синопа учения с ЗРК С-400, сообщал ТАСС со ссылкой на военный источник. По его словам, все три запущенных ракеты успешно поразили назначенные цели.
Reuters сообщало, что они проводились в районе причерноморского города Синоп. Госдепартамент США пригрозил Турции «серьезными последствиями» в случае, если факт теста подтвердится.