Эрдоган подтвердил проведение Турцией испытаний С-400
Турция уже провела испытания зенитно-ракетного комплекса С-400 и намерена их продолжить, несмотря на позицию США, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает газета Hurriyet.
«Информация об испытаниях [С-400] верна, они все еще проводятся. Подход США нас ни к чему не обязывает, мы не будем их спрашивать. У Греции есть С-300, спрашивают ли США Грецию по этой теме? Нет. Испытания С-400 будут продолжены», — сказал Эрдоган. Он добавил, что турецкая армия также использует и испытывает много тяжелого и легкого вооружения американского производства, поэтому претензии Вашингтона беспочвенны.
Неделей ранее о том, что Турция провела в районе Синопа учения с ЗРК С-400, сообщил ТАСС со ссылкой на военный источник. Собеседник агентства пояснил, что все три запущенных ракеты успешно поразили назначенные цели. Reuters сообщало, что они проводились в районе причерноморского города Синоп. Госдепартамент США пригрозил Турции «серьезными последствиями» в случае, если факт теста российского ЗРК подтвердится.
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам ЗРК были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35. Несмотря на угрозы, Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией. В августе 2020 г. был подписан контракт на поставку второй партии С-400 Турции.