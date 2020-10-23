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Эрдоган подтвердил проведение Турцией испытаний С-400

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Турция уже провела испытания зенитно-ракетного комплекса С-400 и намерена их продолжить, несмотря на позицию США, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает газета Hurriyet.

«Информация об испытаниях [С-400] верна, они все еще проводятся. Подход США нас ни к чему не обязывает, мы не будем их спрашивать. У Греции есть С-300, спрашивают ли США Грецию по этой теме? Нет. Испытания С-400 будут продолжены», — сказал Эрдоган. Он добавил, что турецкая армия также использует и испытывает много тяжелого и легкого вооружения американского производства, поэтому претензии Вашингтона беспочвенны. 

Неделей ранее о том, что Турция провела в районе Синопа учения с ЗРК С-400, сообщил ТАСС со ссылкой на военный источник. Собеседник агентства пояснил, что все три запущенных ракеты успешно поразили назначенные цели. Reuters сообщало, что они проводились в районе причерноморского города Синоп. Госдепартамент США пригрозил Турции «серьезными последствиями» в случае, если факт теста российского ЗРК подтвердится. 

Договоренности между Россией и Турцией по поставкам ЗРК были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35. Несмотря на угрозы, Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией. В августе 2020 г. был подписан контракт на поставку второй партии С-400 Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных