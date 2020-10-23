Эрдоган подтвердил проведение Турцией испытаний С-400

«Информация об испытаниях [С-400] верна, они все еще проводятся. Подход США нас ни к чему не обязывает, мы не будем их спрашивать. У Греции есть С-300, спрашивают ли США Грецию по этой теме? Нет. Испытания С-400 будут продолжены», — сказал Эрдоган. Он добавил, что турецкая армия также использует и испытывает много тяжелого и легкого вооружения американского производства, поэтому претензии Вашингтона беспочвенны.