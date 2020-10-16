Турция провела учения с приминением российских С-400
Турция провела учения с использованием российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
«На учениях были выполнены пуски трех ракет ЗРС С-400. Все они успешно поразили назначенные цели», — сообщил собеседник агентства.
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам ЗРК были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35. Несмотря на угрозы, президент Турции Реджеп Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией.
23 августа гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, Москва и Анкара заключили контракт на поставку второй партии комплексов С-400.