Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400
Россия заключила контракт с Турцией на поставку второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме «Армия-2020», передает «РИА Новости».
«Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — рассказал он.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что сумма контракта на поставку первой партии С-400 составила $2,5 млрд. По его словам, это первая поставка такого масштаба в страну-участницу НАТО.
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам ЗРК были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Как заявляли в США, российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков F-35, которые они поставляют в Европу. По этой причине США пригрозили разорвать контракт на поставку Турции 100 истребителей F-35. Несмотря на угрозы, Эрдоган подтверждал действительность сделки с Россией.