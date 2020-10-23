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Геополитическое оружие

Значение российского экспорта вооружений выходит за экономические рамки
Константин Макиенко , эксперт по вооружениям
Оператор поставок, «Рособоронэкспорт», является не просто посредническо-маркетинговой конторой, продвигающей на мировой рынок российскую продукцию военного назначения /Денис Гришкин / Ведомости

Когда речь заходит о российском экспорте вооружений, наблюдатели в первую очередь закономерно обращают внимание на его коммерческие, индустриальные и инновационные эффекты для российской оборонной промышленности и экономики в целом. Эффекты эти весьма значительны.

В период 1992–2012 гг., когда гособоронзаказа не было или он находился на очень низком уровне, а конверсия провалилась, экспорт оставался единственным источником финансирования и выживания оборонной промышленности. И даже в период действия госпрограммы вооружения 2011–2020 гг., когда на закупки вооружений и военной техники в интересах Министерства обороны было направлено 20 трлн руб., коммерческое значение экспортных доходов осталось весьма высоким. Во-первых, одновременно с ростом гособоронзаказа поставки зарубежным заказчикам также вышли на рекордные показатели. После 2013 г. стоимость поставок колеблется вокруг $15 млрд в год, что в пересчете в рубли по текущим курсам составляет не менее трети от объема гособоронзаказа. Во-вторых, рентабельность экспортных сделок, как правило, выше, чем у заказов Минобороны. Поэтому компании ОПК, имеющие зарубежные контракты, располагают маржей для проведения инициативных НИОКР, инвестиций в модернизацию производства или решения социальных вопросов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных