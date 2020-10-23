Геополитическое оружие

В период 1992–2012 гг., когда гособоронзаказа не было или он находился на очень низком уровне, а конверсия провалилась, экспорт оставался единственным источником финансирования и выживания оборонной промышленности. И даже в период действия госпрограммы вооружения 2011–2020 гг., когда на закупки вооружений и военной техники в интересах Министерства обороны было направлено 20 трлн руб., коммерческое значение экспортных доходов осталось весьма высоким. Во-первых, одновременно с ростом гособоронзаказа поставки зарубежным заказчикам также вышли на рекордные показатели. После 2013 г. стоимость поставок колеблется вокруг $15 млрд в год, что в пересчете в рубли по текущим курсам составляет не менее трети от объема гособоронзаказа. Во-вторых, рентабельность экспортных сделок, как правило, выше, чем у заказов Минобороны. Поэтому компании ОПК, имеющие зарубежные контракты, располагают маржей для проведения инициативных НИОКР, инвестиций в модернизацию производства или решения социальных вопросов.