Владимир Путин ждет от «Роскосмоса» обоснования дорогостоящих программ

Путин заявил о том, что «Роскосмос» до сих пор не обосновал ряд наиболее крупных перспективных программ. «Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы «Глонасс». Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», – сказал президент. Кроме того, по словам Путина, следует сформировать согласованную позицию по ФКП до 2025 г., из которой финансируются пилотируемые программы.