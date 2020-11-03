Владимир Путин ждет от «Роскосмоса» обоснования дорогостоящих программ

Владимир Путин ждет от «Роскосмоса» обоснования дорогостоящих программНо, скорее всего, финансирование космической отрасли сократят
Проведенное президентом Владимиром Путиным 2 ноября совещание было призвано, как заявил президент, сосредоточиться на «конкретных вопросах финансирования ракетно-космической промышленности, а также ряда ключевых программ в космической сфере». В августе в ходе бюджетного процесса Министерство финансов подготовило рекомендации по сокращению расходов, из них следовало, что расходы «Роскосмоса» на реализацию космических программ на 2021–2023 гг. могут быть сокращены на 60 млрд руб.
«Параметры финансирования Федеральной космической программы (ФКП; действует с 2016 по 2025 г. – «Ведомости») до 2025 г. должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 г. должна насчитывать 1 трлн 406 млрд руб., а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд руб. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением доходов федерального бюджета», – заявил тогда гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (цитата по ТАСС). Помимо Рогозина в совещании с президентом 2 ноября приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, министр экономики Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и президент РАН Александр Сергеев.
Путин заявил о том, что «Роскосмос» до сих пор не обосновал ряд наиболее крупных перспективных программ. «Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы «Глонасс». Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», – сказал президент. Кроме того, по словам Путина, следует сформировать согласованную позицию по ФКП до 2025 г., из которой финансируются пилотируемые программы.