Российские политики раскритиковали выборы в США

Российские политики раскритиковали выборы в СШАНеопределенность в Штатах может иметь последствия для экономики, считают в Кремле
После выборов в США 3 ноября (см. материал на этой полосе) Кремль не поздравил ни одного из участников президентской гонки. В 2016 г. президент России Владимир Путин был первым мировым лидером, поздравившим Дональда Трампа с избранием на пост главы государства, говорилось в книге экс-директора ФБР Джеймса Коми. Он поздравил Трампа на следующий день после выборов: сразу после того, как кандидат от демократов Хиллари Клинтон признала поражение. Теперь официальные лица в Москве говорят о кризисе в США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира, естественно, потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего для мировой экономики». Представитель МИДа Мария Захарова отметила, что и Дональд Трамп, и Джозеф Байден заявили о победе, а значит, «определение результатов может затянуться».
В американском обществе наметился «глубокий раскол» и он касается «не только элит и политиков, но практически каждого взрослого американца, и с выборами все только начинается, а не заканчивается», написал 5 ноября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в Facebook. Теперь не получится «сослаться на очередных «12 блогеров» или «9 хакеров» [вмешавшихся в выборы]», отметил он, подразумевая обвинения со стороны демократов во вмешательстве России в выборы-2016. Воспользовались поводом и чиновники, чтобы похвалить свою работу. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что в России можно не через неделю, «через 5–6 часов после завершения голосования иметь предварительные, но очень точные результаты голосования».