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Российские политики раскритиковали выборы в США

Неопределенность в Штатах может иметь последствия для экономики, считают в Кремле
Константин Гликин
Теперь официальные лица в Москве говорят о кризисе в США /Susan Walsh / AP

После выборов в США 3 ноября (см. материал на этой полосе) Кремль не поздравил ни одного из участников президентской гонки. В 2016 г. президент России Владимир Путин был первым мировым лидером, поздравившим Дональда Трампа с избранием на пост главы государства, говорилось в книге экс-директора ФБР Джеймса Коми. Он поздравил Трампа на следующий день после выборов: сразу после того, как кандидат от демократов Хиллари Клинтон признала поражение. Теперь официальные лица в Москве говорят о кризисе в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «любая неопределенность в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира, естественно, потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего для мировой экономики». Представитель МИДа Мария Захарова отметила, что и Дональд Трамп, и Джозеф Байден заявили о победе, а значит, «определение результатов может затянуться».

В американском обществе наметился «глубокий раскол» и он касается «не только элит и политиков, но практически каждого взрослого американца, и с выборами все только начинается, а не заканчивается», написал 5 ноября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в Facebook. Теперь не получится «сослаться на очередных «12 блогеров» или «9 хакеров» [вмешавшихся в выборы]», отметил он, подразумевая обвинения со стороны демократов во вмешательстве России в выборы-2016. Воспользовались поводом и чиновники, чтобы похвалить свою работу. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что в России можно не через неделю, «через 5–6 часов после завершения голосования иметь предварительные, но очень точные результаты голосования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных