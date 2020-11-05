Российские политики раскритиковали выборы в США

В американском обществе наметился «глубокий раскол» и он касается «не только элит и политиков, но практически каждого взрослого американца, и с выборами все только начинается, а не заканчивается», написал 5 ноября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в Facebook. Теперь не получится «сослаться на очередных «12 блогеров» или «9 хакеров» [вмешавшихся в выборы]», отметил он, подразумевая обвинения со стороны демократов во вмешательстве России в выборы-2016. Воспользовались поводом и чиновники, чтобы похвалить свою работу. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что в России можно не через неделю, «через 5–6 часов после завершения голосования иметь предварительные, но очень точные результаты голосования».