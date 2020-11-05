Песков не стал комментировать отсутствие обвинений со стороны США на фоне выборов

«Вы знаете, что все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как такая красная тряпка для быка в США. Поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать. Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли позитивным моментом отсутствие обвинений во вмешательстве в выборы в адрес России в день голосования в США и после него.