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Песков не стал комментировать отсутствие обвинений со стороны США на фоне выборов

Ведомости

Для США все, что касается России, является «красной тряпкой», поэтому Кремль пока не будет комментировать отсутствие обвинений с американской стороны во вмешательстве России в проходящие там выборы, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как такая красная тряпка для быка в США. Поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать. Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли позитивным моментом отсутствие обвинений во вмешательстве в выборы в адрес России в день голосования в США и после него.

Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Главными кандидатами на них являются нынешний президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент страны Джо Байден, баллотирующийся от демократов. По предварительным данным Fox News на 13.55 мск, основанных на обработанных бюллетенях в большинстве штатов, Трамп пока отстает от Байдена: голоса выборщиков между ними распределены на 214 и 264 соответственно. При этом для победы в выборах необходимо набрать 270 из 538 возможных голосов.

Предыдущие выборы в США, по результатам которых президентом страны стал Трамп, состоялись в 2016 г. Тогда его соперницей была Хиллари Клинтон — бывшая жена Билла Клинтона. После победы Трампа США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и хакерские атаки. Тем не менее расследование, проведенное местными спецслужбами, не подтвердило эти обвинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных