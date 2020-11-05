Песков не стал комментировать отсутствие обвинений со стороны США на фоне выборов
Для США все, что касается России, является «красной тряпкой», поэтому Кремль пока не будет комментировать отсутствие обвинений с американской стороны во вмешательстве России в проходящие там выборы, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как такая красная тряпка для быка в США. Поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать. Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли позитивным моментом отсутствие обвинений во вмешательстве в выборы в адрес России в день голосования в США и после него.
Основной день голосования на президентских выборах в США состоялся 3 ноября. Главными кандидатами на них являются нынешний президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и бывший вице-президент страны Джо Байден, баллотирующийся от демократов. По предварительным данным Fox News на 13.55 мск, основанных на обработанных бюллетенях в большинстве штатов, Трамп пока отстает от Байдена: голоса выборщиков между ними распределены на 214 и 264 соответственно. При этом для победы в выборах необходимо набрать 270 из 538 возможных голосов.
Предыдущие выборы в США, по результатам которых президентом страны стал Трамп, состоялись в 2016 г. Тогда его соперницей была Хиллари Клинтон — бывшая жена Билла Клинтона. После победы Трампа США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и хакерские атаки. Тем не менее расследование, проведенное местными спецслужбами, не подтвердило эти обвинения.