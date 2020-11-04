Ни Трамп, ни Байден не признали поражения

Ни Трамп, ни Байден не признали пораженияВ США затягивается подведение итогов выборов
3 ноября в США состоялись выборы президента. На следующий день ни президент-республиканец Трамп, ни бывший вице-президент демократ Джо Байден поражения не признали. В 2016 г. кандидат демократов Хиллари Клинтон поздравила Трампа с победой на следующий день после выборов.
Выборы в США проходят по двухступенчатой системе. Президента выбирает коллегия выборщиков. В коллегию входит 538 человек – по количеству членов конгресса плюс три человека, представляющие Вашингтон. Для того чтобы стать президентом, кандидат должен набрать минимум 270 голосов в коллегии выборщиков. Ее голосование в декабре проходит под лозунгом «победитель получает все». Если один из кандидатов в штате набрал относительное большинство голосов даже с минимальным отрывом, все выборщики голосуют за него. Поэтому в типично демократических штатах голоса республиканцев пропадают и никак не влияют на решение коллегии. Зеркальная ситуация складывается в республиканских штатах.
Несмотря на прогнозы, на выборах президент Трамп выиграл как минимум в одном колеблющемся штате, в котором он отставал от Байдена. Главным приобретением Трампа стала Флорида, от которой в коллегии заседает 29 выборщиков. Победа в штатах Огайо и Техас принесла действующему президенту 18 и 38 голосов выборщиков соответственно. Байден одержал победу в Калифорнии, что принесло ему 55 голосов коллегии. 29 голосов выборщиков демократ получил, выиграв штат Нью-Йорк.
Ожесточенная борьба развернулась в колеблющихся штатах с большим количеством выборщиков – Мичигане и Висконсине. Как сообщает Fox News, после обработки 96 и 95% бюллетеней соответственно разрыв между кандидатами в обоих штатах менее 1%, поэтому исход голосования там пока неясен. Из других важных штатов Байдену удалось выиграть Миннесоту – там он опередил Трампа на 7%. Также в копилку демократа попадает Аризона – там после подсчета 84% голосов он набирает 51% против 47,6% у Трампа.
Неожиданностью для Трампа стали итоги голосования в Джорджии, которая дает 16 выборщиков в коллегию. Как замечает New York Times, демократы обделяли этот штат вниманием с 1992 г. Однако на момент подсчета 94% бюллетеней Трамп ведет лишь с небольшим отрывом в 2%. Важной для действующего президента является Северная Каролина, где Трамп победил в 2016 г. В штате, который принесет победителю 15 выборщиков, Трамп ведет с отрывом менее чем 1,5% при 94% подсчитанных бюллетеней. Подсчет голосов идет медленно в Неваде и Пенсильвании, которые принесут победителю 6 и 20 голосов выборщиков соответственно, – там подсчитано менее 70% бюллетеней.
Как отмечает политолог Израэл Маркес II, математика выборов в США очень сложна из-за децентрализованной системы самих выборов. Этим объясняются «странные результаты, которые неравномерно распределены по штатам и даже по округам». Поражение Трампа в Джорджии может привести к его поражению на выборах в целом. А победа в Аризоне избавит Байдена от необходимости выигрывать Пенсильванию, считает политолог. В целом же исход выборов неясен. Так, например, в Джорджии затянулся подсчет голосов в демократическом округе из-за прорыва трубы.
«У каждого штата свои правила, как и когда считать бюллетени», – отмечает эксперт. По словам Маркеса II, большинство электората демократов голосовали по почте, сторонники республиканцев пришли на участки лично. В зависимости от того, какие бюллетени начнут считать в первую очередь, в первое время можно будет наблюдать крен либо в сторону демократов, либо в сторону республиканцев. В сельской местности, где населения не так много, преобладают симпатии к республиканцам, и там подсчет голосов идет быстрее, нежели в городах. А жители больших городов склонны поддерживать демократов.
Поэтому «в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании колебания происходили каждые несколько часов, так как считать продемократические районы приходилось гораздо дольше», говорит Маркес II. В подсчет голосов может вмешаться Верховный суд, напоминает эксперт. «Будут споры вокруг того, какие голоса можно считать. Сейчас особое внимание будет уделено бюллетеням, которые должны прибыть из Пенсильвании до 6 ноября», – считает Маркес II. Подсчет голосов будет зависеть даже от того, наклеены ли марки на конверты с бюллетенями. «Могут потребовать выбросить бюллетени без марок, что навредит Байдену», – отмечает политолог.