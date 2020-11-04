Ни Трамп, ни Байден не признали поражения

Неожиданностью для Трампа стали итоги голосования в Джорджии, которая дает 16 выборщиков в коллегию. Как замечает New York Times, демократы обделяли этот штат вниманием с 1992 г. Однако на момент подсчета 94% бюллетеней Трамп ведет лишь с небольшим отрывом в 2%. Важной для действующего президента является Северная Каролина, где Трамп победил в 2016 г. В штате, который принесет победителю 15 выборщиков, Трамп ведет с отрывом менее чем 1,5% при 94% подсчитанных бюллетеней. Подсчет голосов идет медленно в Неваде и Пенсильвании, которые принесут победителю 6 и 20 голосов выборщиков соответственно, – там подсчитано менее 70% бюллетеней.