Политологи оценили предварительные итоги выборов в США

Политологи оценили предварительные итоги выборов в СШАСмена президента может отразиться и на отношениях с Москвой, считают эксперты
Возможная победа действующего президента США республиканца Дональда Трампа на выборах будет означать продолжение уже привычной внешней политики США, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Если же в результате подведения итогов голосования Белый дом займет демократ Джо Байден, то отношения с Москвой могут быть выстроены по-новому.
Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»:
— На данный момент (18:00 Мск 4 ноября — «Ведомости») из шести проблемных штатов — тех, которые должны были решить исход кампании, — Трамп проиграл только в одном, Аризоне. При этом он выиграл во Флориде, которая даёт третье количество голосов из всех штатов. Соответственно, по предварительным подсчётам у него достаточно неплохие цифры в трёх штатах «ржавого пояса» — в Висконсине, Мичигане и в Пенсильвании.
Мы это предсказывали, когда делали предварительный анализ: соотношение по ресурсам и Трампа и Байдена мы оценили как 93/90 в пользу Трампа. И как раз к числу проблемных ресурсов у Трампа мы относили административный ресурс в колеблющихся штатах. Сейчас это и проявляется, наиболее очевидно — в Пенсильвании, где губернатор Том Вульф делает все для того, чтобы подсчёт был в пользу Байдена.
Но у Трампа очень серьёзный перевес по судам. За время президентства он назначил большое количество судей, а самое главное — добился перевеса республиканцев в Верховном суде. Поэтому, думаю, даже если в этих трёх спорных штатах победителем будет объявлен Байден, этот результат будет оспариваться в суде. А в судах у Трампа хорошие шансы. Поэтому я бы сейчас сказал, что шансы 70/30 на победу Трампа.
Однако ещё три дня будут считать голоса в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Сейчас в Пенсильвании Трамп впереди на 700 000 голосов, но около 1 млн голосов, поданных по почте, ещё не подсчитано. Они могут изменить расклад: видимо, поданные по почте голоса в большей степени будут голосами за демократов. Поэтому ситуация все ещё подвешена.
В случае победы Трампа, думаю, продолжится игра, направленная на то, чтобы сделать Россию союзником США в противостоянии с Китаем. Мы видим, что российская элита этот выбор делать категорически не хочет. Она хочет удержать позицию третьей силы в противостоянии двух сверхдержав — Китая и США.
В целом вне зависимости от того, кто будет объявлен победителем, сам по себе тренд в отношениях наших двух стран негативный. Думаю, мы ещё не достигли дна в наших отношениях. Пока высока вероятность, что в среднесрочной перспективе они будут ухудшаться.
Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов:
— Мне кажется, что здесь (в оценке внешней политики Трампа в случае его гипотетической победы — «Ведомости») надо учитывать дополнительные факторы, главный из которых – чем закончатся выборы в Конгресс. Думаю, что в нижней палате позиции демократов даже усилятся, и они будут пытаться перетянуть на себя прерогативы исполнительной власти, то есть ограничивать президента бюджетными решениями, возможно, тормозить процесс утверждения чиновников и принимать решения, которые позволяют удерживать его в определенных рамках.
Я не согласен с теми, кто говорит о значительной свободе действий президента Трампа в его возможный второй срок. Путину и Трампу нечего предложить друг другу. Трамп, конечно, хотел бы перетянуть Россию со стороны Китая на свою сторону, он хотел бы и чтобы Москва присоединилась к нему в его жесткой политике в отношении Ирана, но он не может ничего дать России. Президент не может снять санкции, так как для этого требуется решение Конгресса, не может как-то помочь разобраться с ситуацией на Украине, и не способен поддержать Россию в модернизации экономики.
Байден же более серьезно относится к вопросу контроля над вооружениями. Байден, возможно, займет несколько более сбалансированную позицию на Ближнем Востоке. Возможно, вернется в соглашение с Ираном — это в принципе отвечает российским интересам и, наверное, здесь есть какие-то новые возможности. С другой стороны, понятно, что Байден будет более активно и энергично поддерживать Украину по личным причинам, он будет педалировать тему прав человека.
Ключевой вопрос заключается в том, насколько Байден захочет вывести санкционную политику на качественно иной уровень. Потому что Байден говорил, что Трамп недостаточно дожимает Путина, можно было быть и пожестче и поактивнее. Но проблема для Байдена в этой сфере будет заключаться в том, что все легкие санкции уже приняты, то есть санкции, за которые США не нужно было платить высокую цену. А если Байден примет решение усилить нажим, то здесь уже издержки для американской экономики и для стабильности мировой финансовой системы возрастут. Мне кажется, что пределы ухудшения отношений довольно четко обозначены.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:
— Позиция Трампа по международной политике, думаю, никак не изменится, его мировоззрение очень четкое, понятное, но обвинять его в каком-то лавировании нет смысла. Я думаю, что те приоритеты, которые у него были – Китай, ближневосточное урегулирование, антииранская кампания, сокращение американских внешних обязательства — все это останется. Могут быть некие колебания: скажем, антикитайская кампания может либо ужесточиться, так как руки развязаны и теперь можно проводить то, что он считает правильным, либо надобность отпадет на некоторое время и тогда в этом направлении будет спад.
Трамп как был скован сопротивлением истеблишмента и половиной страны, так и будет.
Трамп не случайно заявил, что «у нас хотят украсть победу, я буду судиться». Значит он ощущает перспективы. У него, безусловно, есть преимущество в Верховном суде, но судьи Верховного суда при том, что у них есть политические пристрастия, очень статусные юристы, которые уж совсем неправосудных решений принимать не могут. Интерпретация закона позволяет определенный маневр, но не бесконечный. Если дело будет совсем липовое, то даже судьям его призыва будет трудно принимать решение.
Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков:
— Я думаю, что очень важный момент, который будет определять внешнюю политику президента — это соотношение сил демократов и республиканцев в Белом доме и Конгрессе. Если Трамп останется в Белом доме, а демократы в Конгрессе удержат палату представителей и подвинут республиканцев в Сенате, они станут во главе всех комитетов, в том числе комитета по международным делам, и не дадут Трампу «даже сделать вздох». Уже в прошлом созыве мы наблюдали, как демократы в Сенате обсуждали возможность принятия закона, ограничивающего полномочия президента во внешней политике. Ситуация тогда будет очень непредсказуемая и нестабильная.
Команда Байдена, как я понимаю, это люди из команды Обамы. Поэтому, я думаю, будут активизированы отношения с Латинской Америкой. Думаю, что будет продолжено противостояние с Китаем, но уже не такими драконовскими методами, как Трамп это делал, а уже в более адекватных рамках. Отношения же его с Россией абсолютно непредсказуемы.
Будет, конечно, еще продолжаться между ними противостояние. Я так понимаю, что теперь основная битва будет за голоса, поданные по почте. Трамп сегодня сказал, что он хочет добиться в Верховном суде, чтобы эти голоса не учитывались, но я, честно говоря, не представляю, на каком основании суд сможет такое решение принять. Эти голоса могут изменить расклад, учитывая, что у Байдена с Трампом во многих штатах отставание друг от друга минимальное. Ситуация беспрецедентная — никогда еще не было такого числа голосов, отправленных по почте, во-вторых, была рекордная явка. Поэтому подсчет голосов затягивается.