Политологи оценили предварительные итоги выборов в США

Я не согласен с теми, кто говорит о значительной свободе действий президента Трампа в его возможный второй срок. Путину и Трампу нечего предложить друг другу. Трамп, конечно, хотел бы перетянуть Россию со стороны Китая на свою сторону, он хотел бы и чтобы Москва присоединилась к нему в его жесткой политике в отношении Ирана, но он не может ничего дать России. Президент не может снять санкции, так как для этого требуется решение Конгресса, не может как-то помочь разобраться с ситуацией на Украине, и не способен поддержать Россию в модернизации экономики.