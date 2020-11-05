Джо Байден все ближе к Белому дому

Джо Байден все ближе к Белому домуНо Дональд Трамп не сдается
В США после президентских выборов 3 ноября продолжается подсчет голосов. По данным телеканала Fox News, по состоянию на вечер 5 ноября (по московскому времени) лидирует демократ Джо Байден. Он получает 264 голоса в коллегии выборщиков при необходимых для победы 270 голосах коллегии. В целом за него проголосовали 50,4% избирателей. Действующий президент республиканец Дональд Трамп завоевал голоса 214 выборщиков, за него голоса отдали 48% избирателей.
Несмотря на отрыв Байдена, исход голосования все еще не ясен. Минувшей ночью демократу удалось одержать победу в Мичигане и Висконсине, где шла ожесточенная борьба. Эти штаты добавили Байдену 16 и 10 голосов выборщиков соответственно.
Продолжается подсчет голосов в штатах, которые предоставят кандидатам большое количество выборщиков. По данным Fox News, в Джорджии и Северной Каролине, где подсчитаны 99 и 94% бюллетеней соответственно, с незначительным отрывом лидирует Дональд Трамп. В Джорджии президент оторвался от своего соперника менее чем на 0,5%, в то время как в Северной Каролине разница больше – 1,4%. На момент подсчета 87% бюллетеней в Пенсильвании также побеждает Трамп с результатом 50,5% против 48,4% у Байдена. Победа в Пенсильвании принесет кандидату 20 голосов в коллегии выборщиков. За демократом пока остается Невада, где подсчет голосов затянулся, – там к вечеру 5 ноября обработали 75% бюллетеней. Там Байден опережает Трампа всего на 0,6% и получит шесть голосов коллегии в случае успеха – именно столько ему нужно для окончательной победы.
Недовольство подсчетом
Вместе с президентскими выборами в США проходят выборы в обе палаты конгресса. На выборах в сенат, как сообщает Fox News, обе партии набирают 48 мест при необходимых для большинства 51. В палате представителей демократы получают 205 мест против 190 у республиканцев, для контроля над палатой требуется 218 мест. Ожидается, что демократы наберут большинство, но оно будет меньше, чем раньше.
На фоне выборов в США в крупных городах прошли протесты. На улицы вышли как сторонники Трампа, так и недовольные его требованием прекратить подсчет голосов. Ранее, 4 ноября, штаб Трампа через суд потребовал прекратить подсчет голосов в Мичигане и Пенсильвании, о чем сообщили глава штаба Билл Степин и его заместитель Джастин Кларк. В обоих случаях сторонники Трампа обвиняли демократов в том, что они препятствуют республиканским наблюдателям. Пересчета голосов штаб Трампа потребовал и в Висконсине. 5 ноября, как передает Associated Press, штаб президента потребовал остановить подсчет голосов в Джорджии. Телеканал Fox News сообщил, что штаб Трампа намерен через суд оспорить подсчет голосов в Неваде. По мнению штаба, 10 000 голосов, подсчитанных в Неваде, принадлежат людям, которые в этом штате не проживают.
По мнению руководителя Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, сейчас у Байдена больше шансов на победу. Варианты победить у Трампа сохраняются, но выглядят неубедительно. «Он [Трамп] может обратиться в Верховный суд, однако я не уверен, что Верховный суд его поддержит. Его задача – остановить подсчет голосов, отправленных по почте. Но я не думаю, что суд однозначно такое решение примет», – отмечает эксперт. По его словам, даже консервативное большинство в суде не позволит Трампу остановить подсчет голосов, так как судьи по определению беспартийные.
«Назначенные Трампом судьи сходятся с ним по основным идеологическим вопросам, но я не думаю, что судья возьмет на себя однозначную ответственность и росчерком пера лишит порядка 25 млн человек их голосов. Однако и не исключаю этого», – говорит Шариков. По его мнению, суд скорее разрешит Трампу пересчет голосов, чем приостановит их подсчет. Президент может затребовать пересчет голосов в штатах, где разница между ним и Байденом всего в несколько десятков тысяч голосов. Шансы на победу без помощи суда у Трампа остаются только в том случае, если он «наберет голоса в Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии, остальное без вариантов», считает Шариков. Что касается выборов в конгресс, то демократы сохранят контроль над палатой представителей, но за сенат идет «очень большая битва», исход которой еще не ясен, считает эксперт.