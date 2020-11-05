Джо Байден все ближе к Белому дому

«Назначенные Трампом судьи сходятся с ним по основным идеологическим вопросам, но я не думаю, что судья возьмет на себя однозначную ответственность и росчерком пера лишит порядка 25 млн человек их голосов. Однако и не исключаю этого», – говорит Шариков. По его мнению, суд скорее разрешит Трампу пересчет голосов, чем приостановит их подсчет. Президент может затребовать пересчет голосов в штатах, где разница между ним и Байденом всего в несколько десятков тысяч голосов. Шансы на победу без помощи суда у Трампа остаются только в том случае, если он «наберет голоса в Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии, остальное без вариантов», считает Шариков. Что касается выборов в конгресс, то демократы сохранят контроль над палатой представителей, но за сенат идет «очень большая битва», исход которой еще не ясен, считает эксперт.