Статус миротворцев в Карабахе определят по ходу операции

Статус миротворцев в Карабахе определят по ходу операцииВ Армении продолжаются протесты против соглашения о перемирии
Российские миротворцы начали выставлять посты непосредственно в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 11 ноября начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, по состоянию на первую половину 11 ноября было переброшено 414 военнослужащих. Всего же, согласно соглашению о перемирии, подписанному 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении, в зоне конфликта будет развернуто 1960 военнослужащих. В их задачи, подчеркнул Рудской, входят контроль за прекращением огня и обеспечение безопасности мирных жителей, все они прошли подготовку для участия в миротворческих операциях.
Каковы правовые основания их действий помимо заявления трех лидеров, до конца не ясно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, могут ли российские военные использовать оружие, ответил, что их задача – «это обеспечение остановки [боевых действий]»: «Остановка произошла по согласию воюющих сторон – т. е. Азербайджана и Армении. Миротворцы как раз призваны фиксировать и поддерживать состояние прекращения огня».
На вопрос журналиста, могут ли они использовать для этого оружие, Песков ответить затруднился: «Но вы знаете, что они вооружены в соответствии с достигнутой договоренностью. Они обладают определенной техникой. Поэтому, собственно, из этого и надо исходить». На вопрос, что стало последним аргументом для Азербайджана, чтобы он, выигрывая войну, согласился на ввод миротворцев, Песков ответил, что переговоры, приведшие к соглашению, – «это сложный процесс и все, что можно было о нем рассказать, было рассказано». По словам источника, близкого к Минобороны России, не все юридические вопросы действий миротворцев сейчас прояснены, но можно надеяться, что стороны достигнут этой ясности по ходу развертывания миротворческой операции. По его словам, со всех сторон действуют централизованные армейские структуры, а не неуправляемые отряды боевиков, что позволяет ожидать соблюдения правил.
Вопросы к миру
В Ереване 11 ноября продолжились акции протеста против перемирия с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает «Sputnik Армения», собравшиеся днем у парламента люди скандировали: «Никол – предатель!» В протестах также участвуют жители Нагорного Карабаха, временно переселенные в Армению из-за военных действий. Полиция в течение дня неоднократно прибегала к задержанию демонстрантов. Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция намерена создать комитет национального спасения. «Сейчас для всех нас главная задача – спасение Арцаха (армянское название Карабаха. – «Ведомости»), для чего требуется добиться отставки премьера Никола Пашиняна», – сказал он.
Сам Пашинян не согласен с обвинениями. 11 ноября он заявил, что продолжение войны только ухудшило бы ситуацию: «Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, т. е. случился бы коллапс».
Пашинян прав, дальнейшее развитие событий грозило окружением армянским силам в Карабахе и перемирие было с военной точки зрения абсолютно необходимо, говорит источник, близкий к Минобороны России. Его свержение никак не повлияет на невозможность для Армении продолжать войну, считает он.
По словам ведущего аналитика информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Матвея Каткова, уход Пашиняна не решит политических проблем Армении, а отставка может привести к возобновлению боевых действий. Еревану необходимо официальное лицо, с которым можно будет вести переговоры о мирном урегулировании. «В самой Армении Пашиняна многие видеть не хотят, но уход его крайне нежелателен. Недовольство в стране работает против него, но внешние силы – Россия, Азербайджан – заинтересованы, чтобы транзит власти прошел максимально гладко. Или чтобы нашлось лицо, с которым можно вести переговоры», – отмечает Катков. По его мнению, самая проблемная ситуация сложится, если в Армении продолжится политическая нестабильность, а кризис усугубится.