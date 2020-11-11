Статус миротворцев в Карабахе определят по ходу операции

На вопрос журналиста, могут ли они использовать для этого оружие, Песков ответить затруднился: «Но вы знаете, что они вооружены в соответствии с достигнутой договоренностью. Они обладают определенной техникой. Поэтому, собственно, из этого и надо исходить». На вопрос, что стало последним аргументом для Азербайджана, чтобы он, выигрывая войну, согласился на ввод миротворцев, Песков ответил, что переговоры, приведшие к соглашению, – «это сложный процесс и все, что можно было о нем рассказать, было рассказано». По словам источника, близкого к Минобороны России, не все юридические вопросы действий миротворцев сейчас прояснены, но можно надеяться, что стороны достигнут этой ясности по ходу развертывания миротворческой операции. По его словам, со всех сторон действуют централизованные армейские структуры, а не неуправляемые отряды боевиков, что позволяет ожидать соблюдения правил.