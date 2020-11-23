ЛДПР потеряла большинство в гордуме Хабаровска

Вышедший летом из фракции ЛДПР в гордуме депутат Александр Каян еще тогда считал, что его примеру последуют другие. «ЛДПР – системная оппозиция, и ее рейтинг должен составлять максимум 30%, а в Хабаровском крае ЛДПР стала партией власти, к этому была не готова, в региональном отделении не хватает хороших кадров», – говорит Каян. По его мнению, люди шли в партию прежде всего для помощи Фургалу и после назначения Дегтярева разочаровались в нем. Каян добавил, что вышедших из партии людей, как и его самого летом, будут пытаться вернуть в ряды партии. Для этого Дегтярев организовал вечером 23 ноября с ними встречу. Узнать о ее результатах от депутатов и представителей администрации «Ведомостям» не удалось, их телефоны не отвечали.