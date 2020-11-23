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Канцлер Германии Ангела Меркель признала отсутствие успехов в борьбе с COVID-19

Немецкое правительство готовит новую стратегию
Глеб Мишутин
Odd ANDERSEN / AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель признала 23 ноября, что не добилась желаемого успеха в борьбе с пандемией коронавируса, сообщило Reuters. «Ограничительные меры привели к тому, что во многих федеральных землях мы вышли на плато, в некоторых количество заболевших заметно падает, в некоторых растет», – подчеркнула Меркель. По словам канцлера, германские федеральные власти вместе с землями интенсивно работают над новым решением коронавирусной проблемы. В чем конкретно заключается это решение – Меркель не сообщила. На 25 ноября также намечена ее встреча с премьер-министрами федеральных земель, на которой планируется согласовать новую стратегию по борьбе с пандемией.

Слова Меркель подтвердил вице-канцлер ФРГ и министр финансов, член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. На совместной с Меркель пресс-конференции Шольц заявил, что правительство уверено в правильности своего курса и введенных ограничений. При этом он признал рост числа заболевших и заметил, что, несмотря на определенные результаты, принятых мер все еще недостаточно. Продление ограничительных мер поддержали и на уровне федеральных земель. Как пишет Reuters, премьер земли Мекленбург – Передняя Померания от СДПГ Мануэла Швезиг заявила, что количество заболевших до сих пор высоко, поэтому многие политики в других землях выступают за продолжение локдауна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных