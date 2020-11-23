Канцлер Германии Ангела Меркель признала отсутствие успехов в борьбе с COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель признала отсутствие успехов в борьбе с COVID-19Немецкое правительство готовит новую стратегию
Канцлер Германии Ангела Меркель признала 23 ноября, что не добилась желаемого успеха в борьбе с пандемией коронавируса, сообщило Reuters. «Ограничительные меры привели к тому, что во многих федеральных землях мы вышли на плато, в некоторых количество заболевших заметно падает, в некоторых растет», – подчеркнула Меркель. По словам канцлера, германские федеральные власти вместе с землями интенсивно работают над новым решением коронавирусной проблемы. В чем конкретно заключается это решение – Меркель не сообщила. На 25 ноября также намечена ее встреча с премьер-министрами федеральных земель, на которой планируется согласовать новую стратегию по борьбе с пандемией.
Слова Меркель подтвердил вице-канцлер ФРГ и министр финансов, член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. На совместной с Меркель пресс-конференции Шольц заявил, что правительство уверено в правильности своего курса и введенных ограничений. При этом он признал рост числа заболевших и заметил, что, несмотря на определенные результаты, принятых мер все еще недостаточно. Продление ограничительных мер поддержали и на уровне федеральных земель. Как пишет Reuters, премьер земли Мекленбург – Передняя Померания от СДПГ Мануэла Швезиг заявила, что количество заболевших до сих пор высоко, поэтому многие политики в других землях выступают за продолжение локдауна.