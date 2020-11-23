Канцлер Германии Ангела Меркель признала отсутствие успехов в борьбе с COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель признала 23 ноября, что не добилась желаемого успеха в борьбе с пандемией коронавируса, сообщило Reuters. «Ограничительные меры привели к тому, что во многих федеральных землях мы вышли на плато, в некоторых количество заболевших заметно падает, в некоторых растет», – подчеркнула Меркель. По словам канцлера, германские федеральные власти вместе с землями интенсивно работают над новым решением коронавирусной проблемы. В чем конкретно заключается это решение – Меркель не сообщила. На 25 ноября также намечена ее встреча с премьер-министрами федеральных земель, на которой планируется согласовать новую стратегию по борьбе с пандемией.