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В Европе спрогнозировали дефицит вакцины от коронавируса

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Только часть граждан стран Евросоюза смогут быть провакцинированы от нового коронавируса до 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Достаточных количества доз вакцины от коронавируса для всего населения не будет до конца 2021 года», — сказал источник агентства, передавая слова представителя Еврокомиссии в ходе встречи с дипломатами стран-членов ЕС.

Евросоюз зарезервировал дозы вакцин против коронавируса производства компаний AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и Pfizer.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 43,5 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн пациентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных