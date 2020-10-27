В Европе спрогнозировали дефицит вакцины от коронавируса
Только часть граждан стран Евросоюза смогут быть провакцинированы от нового коронавируса до 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«Достаточных количества доз вакцины от коронавируса для всего населения не будет до конца 2021 года», — сказал источник агентства, передавая слова представителя Еврокомиссии в ходе встречи с дипломатами стран-членов ЕС.
Евросоюз зарезервировал дозы вакцин против коронавируса производства компаний AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и Pfizer.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 43,5 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн пациентов.