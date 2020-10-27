РФПИ направил заявку в ВОЗ на ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе РФПИ со ссылкой на генерального директора фонда Кирилла Дмитриева.
«Мы направили заявку на ускоренную регистрацию и преквалификацию вакцины Всемирной организацией здравоохранения, что позволит включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности», — сказал Дмитриев.
Ускоренная регистрация вакцины позволит сделать ее доступной для всего мира в более короткие сроки по сравнению с обычными процедурами, объяснили в РФПИ. Там отметили, что успешное прохождение преквалификации даст возможность включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, которые используются международными закупочными организациями.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» получила регистрацию 30 сентября. 27 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России началось производство этой вакцины. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей отечественной вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.