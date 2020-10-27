РФПИ направил заявку в ВОЗ на ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19

Ускоренная регистрация вакцины позволит сделать ее доступной для всего мира в более короткие сроки по сравнению с обычными процедурами, объяснили в РФПИ. Там отметили, что успешное прохождение преквалификации даст возможность включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, которые используются международными закупочными организациями.