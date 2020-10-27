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РФПИ направил заявку в ВОЗ на ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе РФПИ со ссылкой на генерального директора фонда Кирилла Дмитриева.

«Мы направили заявку на ускоренную регистрацию и преквалификацию вакцины Всемирной организацией здравоохранения, что позволит включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности», — сказал Дмитриев.

Ускоренная регистрация вакцины позволит сделать ее доступной для всего мира в более короткие сроки по сравнению с обычными процедурами, объяснили в РФПИ. Там отметили, что успешное прохождение преквалификации даст возможность включить «Спутник V» в перечень лекарственных препаратов, которые используются международными закупочными организациями.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 

Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» получила регистрацию 30 сентября. 27 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России началось производство этой вакцины. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей отечественной вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.

Ранее по теме: В России началось производство второй вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных