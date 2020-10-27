В России началось производство второй вакцины от коронавируса
В России началось производство вакцины от коронавируса научного центра «Вектор», сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Вакцина «Вектора» — вторая зарегистрированная вакцина от коронавируса в России.
«Производство вакцины начато на "Векторе", — сказала Попова (цитата по ТАСС).
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вакцина «Вектора», по предварительным данным, безопасна для репродуктивного здоровья.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — ЭпиВакКорона научного центра «Вектор». Пострегистрационные испытания вакцины пройдут с участием 40 000 добровольцев. Также пройдут испытания вакцины на 150 участниках старше 60 лет. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.