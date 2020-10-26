Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», по предварительным данным, безопасна для репродуктивного здоровья, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины "ЭпиВакКорона" на структуру половых желез», – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины завершится в декабре.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В ходе испытаний женщинам не рекомендуется беременеть и кормить грудью, а также становиться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации. Мужчинам также рекомендовано избегать зачатия и не сдавать донорскую сперму во время испытаний и трех месяцев после них.
Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» получила регистрацию 30 сентября. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.