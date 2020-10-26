Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В ходе испытаний женщинам не рекомендуется беременеть и кормить грудью, а также становиться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации. Мужчинам также рекомендовано избегать зачатия и не сдавать донорскую сперму во время испытаний и трех месяцев после них.