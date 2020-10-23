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Минздрав пообещал сделать вакцинацию от коронавируса бесплатной

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Вакцинация граждан России от коронавируса будет бесплатной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в видеообращении на XIII Евразийском экономическом форуме, фрагмент его выступления распространила пресс-служба ведомства. 

Мурашко отметил, что в России лечение граждан от коронавируса осуществлялось за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), «в отличие от многих стран инфекционная служба сохранилась», так что к защите от пандемии Россия подошла хорошо подготовленной и оперативно смогла перестроить систему здравоохранения.

«Одной защиты недостаточно. Нужен и сражающий меч терапии и профилактики… Нам в короткие сроки удалось создать и вакцину для профилактики COVID-19… Вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что сейчас зарегистрированы уже две вакцины, «они принципиально построены на разных платформах, это позволит нам иметь ассортимент». «В настоящие время мы производим и параллельно проводим пострегистрационные испытания [второй вакцины]», — пояснил Мурашко. 

20 октября генеральный директор компании «Р-фарм» Василий Игнатьев на форуме «Открытые инновации» заявил, что массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может быть начата в ноябре. 

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.

14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.

Ранее по теме: В центре Гамалеи сравнили эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных