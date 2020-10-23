Минздрав пообещал сделать вакцинацию от коронавируса бесплатной

«Одной защиты недостаточно. Нужен и сражающий меч терапии и профилактики… Нам в короткие сроки удалось создать и вакцину для профилактики COVID-19… Вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства», — сказал Мурашко.