Минздрав пообещал сделать вакцинацию от коронавируса бесплатной
Вакцинация граждан России от коронавируса будет бесплатной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в видеообращении на XIII Евразийском экономическом форуме, фрагмент его выступления распространила пресс-служба ведомства.
Мурашко отметил, что в России лечение граждан от коронавируса осуществлялось за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), «в отличие от многих стран инфекционная служба сохранилась», так что к защите от пандемии Россия подошла хорошо подготовленной и оперативно смогла перестроить систему здравоохранения.
«Одной защиты недостаточно. Нужен и сражающий меч терапии и профилактики… Нам в короткие сроки удалось создать и вакцину для профилактики COVID-19… Вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства», — сказал Мурашко.
Министр добавил, что сейчас зарегистрированы уже две вакцины, «они принципиально построены на разных платформах, это позволит нам иметь ассортимент». «В настоящие время мы производим и параллельно проводим пострегистрационные испытания [второй вакцины]», — пояснил Мурашко.
20 октября генеральный директор компании «Р-фарм» Василий Игнатьев на форуме «Открытые инновации» заявил, что массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может быть начата в ноябре.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.