В центре Гамалеи сравнили эффективность вакцины и лекарств от коронавируса
Лекарства не смогут заменить вакцинацию от коронавируса, заявил в интервью «Известиям» директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — сказал Гинцбург. По его словам, ситуация с лекарствами может измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса.
В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: от центра Гамалеи и «Вектора». Препарат от Гамалеи «Спутник V» начали производить 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет. Клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса центра Чумакова начались 7 октября в Новосибирске. 19 октября испытания начались в Кирове и Санкт-Петербурге.