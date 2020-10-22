В центре Гамалеи сравнили эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

«Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — сказал Гинцбург. По его словам, ситуация с лекарствами может измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса.