«Вектор» сообщил о разработке объединенной вакцины против COVID-19 и гриппа
Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ведет разработку объединенной вакцины от нового коронавируса и гриппа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу учреждения Рината Максютова.
«Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре», — сказал Максютов.
Ранее директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная рассказала, что до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа необходимо сделать прививку от него, поскольку грипп осложняет течение коронавирусной инфекции.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.
Клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса центра Чумакова начались 7 октября в Новосибирске. 19 октября испытания начались в Кирове и Санкт-Петербурге.