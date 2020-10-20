Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в ноябре
Массовая вакцинация россиян от коронавируса вакциной «Спутник V» может начаться в конце ноября или в декабре, заявил генеральный директор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев на форуме «Открытые инновации».
«Обсуждение, совещания и работа в этом направлении идет буквально ежедневно. Сейчас в масштабирование производства вакцины "Спутник" вовлечено 5 производственных площадок. По общей оценке значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре», — сказал Игнатьев (цитата по «Интерфаксу»).
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.