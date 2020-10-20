Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в ноябре

«Обсуждение, совещания и работа в этом направлении идет буквально ежедневно. Сейчас в масштабирование производства вакцины "Спутник" вовлечено 5 производственных площадок. По общей оценке значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре», — сказал Игнатьев (цитата по «Интерфаксу»).