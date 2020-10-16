Больше 40% россиян не хотят делать прививку от коронавируса
44% респондентов выступили против вакцинации от коронавируса, говорится в результатах опроса портала Superjob, в котором приняли участие 1600 человек. По данным аналитиков, чаще всего отказываются от вакцинации переболевшие COVID-19, COVID-диссиденты и сторонники иностранных медицинских разработок.
В результатах опроса говорится, что готовы сделать прививку от коронавируса 22% россиян. По 5% опрошенных готовы сделать прививку вакциной «Спутник V» от научного центра Гамалеи или вакциной ЭпиВакКорона центра «Вектор». 12% респондентов готовы привиться любой вакциной.
34% опрошенных заявили, что будут принимать решение о вакцинации от коронавируса после завершения испытаний препаратов.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» призвала не допустить «диссидентства» с вакциной от COVID-19 в преддверии массовой вакцинации.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.