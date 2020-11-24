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Джо Байден назначает ответственных за внешнюю политику США

Посты занимают чиновники времен Барака Обамы и меньшинства
Глеб Мишутин
Джо Байден решил предложить на ключевые посты в администрации США умеренных и известных людей /Angela Weiss / AFP

Избранный президент США Джо Байден начал называть людей, которых он предложит сенату на важные посты в его аппарате после инаугурации 20 января. О части из них со ссылкой на источники, близкие к Байдену, сообщила The New York Times (NYT). По данным американского издания, Байден определился с кандидатами на должности государственного секретаря, советника по национальной безопасности, а также постпреда США при ООН, директора ЦРУ и министра внутренней безопасности. При этом кандидатуры на посты госсекретаря, постпреда при ООН и советника по нацбезопасности опубликованы уже и на официальном сайте кампании Байдена.

С этими кандидатами Байдена связывает совместная работа в прошлом. Так, 58-летний Энтони Блинкен, которого демократ выдвинул на пост госсекретаря, в сенатском комитете по иностранным делам, где состоял Байден, работал в аппарате, а потом занимал должность заместителя госсекретаря при президента Бараке Обаме, где Байден был вице-президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных