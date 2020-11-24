Джо Байден назначает ответственных за внешнюю политику США

Избранный президент США Джо Байден начал называть людей, которых он предложит сенату на важные посты в его аппарате после инаугурации 20 января. О части из них со ссылкой на источники, близкие к Байдену, сообщила The New York Times (NYT). По данным американского издания, Байден определился с кандидатами на должности государственного секретаря, советника по национальной безопасности, а также постпреда США при ООН, директора ЦРУ и министра внутренней безопасности. При этом кандидатуры на посты госсекретаря, постпреда при ООН и советника по нацбезопасности опубликованы уже и на официальном сайте кампании Байдена.