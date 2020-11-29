«Справедливая Россия» может объединиться с малыми партиями

Другой близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» говорит, что меньше всего в таком объединении заинтересована сама «Справедливая Россия», поскольку Миронов считает, что и так сможет договориться с АП, чтобы партию «провели» в парламент в 2021 г.: «В первую очередь из-за того, что он как лидер фракции имеет возможность общаться с президентом». Но у партии привлекательный бренд, поясняет источник, ведь «у людей есть запрос на справедливость, который давно показывают все опросы», при этом сама «Справедливая Россия» в плохой форме, а «тему социальной справедливости сейчас пытаются эксплуатировать многие партии, та же «За правду» или Партия пенсионеров». Собеседник подтверждает, что идет второй этап переговоров с эсерами.