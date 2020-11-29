«Справедливая Россия» может объединиться с малыми партиями

«Справедливая Россия» может объединиться с малыми партиямиОбсуждается присоединение к ней «Родины», «За правду», «Патриотов России» и Партии пенсионеров
К выборам в Госдуму администрация президента (АП) инициирует объединение малых партий под эгидой «Справедливой России» Сергея Миронова, рассказал «Ведомостям» источник в руководстве эсеров. Объединительный съезд может пройти до конца декабря, говорит источник, в процесс вовлекут партии «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлева и «За правду» писателя Захара Прилепина (обе имеют право на участие думских выборах). Цель объединения – «утилизировать небольшие партийные проекты», объясняет он.
То, что съезд «Справедливой России» планировался до конца 2020 г., подтверждает второй собеседник «Ведомостей» в партии, но о его содержании и вообще о перспективах проведения в связи с коронавирусом он не знает. По его словам, в идеале ни одна из малых партий не должна преодолеть проходной барьер в 5% голосов, чтобы помочь «Единой России» получить лучший результат: по системе Империале голоса не прошедших в Госдуму партий достаются каждой из прошедших пропорционально результату. «Теперь их [единороссов] задача – забрать самим все», – сказал эсер.
Торг уместен
Депутат Госдумы от эсеров Валерий Гартунг, который возглавил штаб партии, не исключил проведение в феврале-марте съезда, на котором могут рассмотреть партийную программу до выдвижения кандидатов в Госдуму (их выдвигают на съезде в июне-июле). Он отрицает переговоры с другими партиями об объединении: «Зачем нам кому-то помогать, в Госдуму протаскивать?» По его словам, слухи распускают политтехнологи, которым хочется заняться процессом объединения. Источник в руководстве петербургского отделения партии заявил, что «съезды не делаются за 2–3 недели», поскольку необходимо готовить делегатов.
По словам одного из близких к АП источников, переговоры по вопросу объединения идут трудно, поскольку каждая из партий выставила свои условия, в том числе с обязательным прохождением в парламент определенного количества кандидатов. «Сейчас начался второй круг переговоров, есть шанс, что договорятся», – полагает он. По словам источника в руководстве «Справедливой России», Журавлев и Прилепин могут быть выдвинуты одномандатниками от партии. По закону представителям одних партий выдвигаться на выборах от других партий запрещено, говорит сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин. Такой запрет действует еще с начала 2000-х гг. «Если же произойдет объединение, то это должно совершиться до назначения выборов [в июне]», – указывает он.
Другой близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» говорит, что меньше всего в таком объединении заинтересована сама «Справедливая Россия», поскольку Миронов считает, что и так сможет договориться с АП, чтобы партию «провели» в парламент в 2021 г.: «В первую очередь из-за того, что он как лидер фракции имеет возможность общаться с президентом». Но у партии привлекательный бренд, поясняет источник, ведь «у людей есть запрос на справедливость, который давно показывают все опросы», при этом сама «Справедливая Россия» в плохой форме, а «тему социальной справедливости сейчас пытаются эксплуатировать многие партии, та же «За правду» или Партия пенсионеров». Собеседник подтверждает, что идет второй этап переговоров с эсерами.
Второй заход
«Справедливая Россия» была создана в 2006 г. Юридической базой для нее тогда стала «Родина», председателем которой был Александр Бабаков, сменивший попавшего в немилость Кремля Дмитрия Рогозина. К «Родине» де-факто присоединились начавшая набирать популярность в регионах Партия пенсионеров (сместив Гартунга, ею руководил Игорь Зотов) и Российская партия жизни (РПЖ). Лидером РПЖ был петербургский знакомый Владимира Путина, спикер Совета Федерации Миронов. Он и стал руководителем «Справедливой России», которая в 2007 г. прошла в Госдуму (руководил фракцией тогда соратник Миронова Николай Левичев). Идею создания партии приписывают Владиславу Суркову, который на тот момент курировал внутреннюю политику в Кремле. Приветствуя актив эсеров в 2006 г., он говорил о двухпартийной системе: «Нет у общества «второй ноги», на которую можно переступить, когда затекла первая. В России нужна вторая крупная партия».
К концу 2011 г., когда Сурков покинул свою должность, число партий в России сократилось до семи: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, эсеры, «Яблоко», «Правое дело» (сейчас ее лицензией пользуется Партия роста Бориса Титова) и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Расцвет партстроительства вновь начался в 2012 г., и сейчас участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей могут 16 партий.
Два собеседника «Ведомостей», близких к Кремлю, подтверждают переговоры АП со «Справедливой Россией» и малыми партиями – «Родиной», «Патриотами России», Российской партией пенсионеров за справедливость и партией «За правду». Собеседники, близкие к АП, говорят, что партиям предложен вариант объединения с эсерами. Представитель партии «За правду» заявил, что не знает о подобных переговорах. Бабаков (сейчас – первый зампред партии «За правду») заявил, что не в курсе предложений АП. Председатель президиума «Родины» Марина Костычева сказала «Ведомостям», что в 2018 г. Журавлева приглашали на съезд как гостя (он работал в аппарате старой, рогозинской «Родины», а в аппарате «Справедливой России» занимался регионами), но сейчас не было даже формальных приглашений. «Мы объединяться не собираемся», – сказала она.