Признание вины предлагают сделать не обязательным для помилования

В Конституции указано, что президент «осуществляет помилование» гражданина, дополнительных условий нет, на практике у осужденного часто требуют заявление с признанием, говорит Винокурова. Об этом говорил Дмитрий Медведев – на тот момент президент России – в 2009 г. в ответ на вопрос о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского: «Эта процедура осуществляется в соответствии с теми правилами, которые существуют в нашей стране. Иными словами, лицо должно обратиться к президенту, признать себя виновным в совершении преступления и испросить соответствующего решения». Арестованный в 2003 г. Ходорковский был помилован в декабре 2013 г. Путиным: по официальной версии, Ходорковский обратился к нему из-за тяжелой болезни своей матери.