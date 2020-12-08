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Признание вины предлагают сделать не обязательным для помилования

На встрече с Путиным предложат разработать специальный закон
Константин Гликин
Президенту на встрече с советом по правам человека предложат упростить институт ­помилования /Сергей Портер / Ведомости

Среди тем, которые 10 декабря хотят представить президенту Владимиру Путину члены совета по правам человека (СПЧ), упрощение института помилования. Из-за пандемии коронавируса в 2020 г. не была объявлена амнистия к 75-летию Победы, говорил 22 апреля «Коммерсанту» глава СПЧ Валерий Фадеев. В связи с этим же предложено и упростить порядок помилования, следует из обоснования, которое намерена представить президенту член СПЧ Екатерина Винокурова: по ее мнению, возникла потребность в гуманизации мер, «связанных с прекращением отбывания наказания в местах лишения свободы осужденными».

Она предлагает разработать закон «О помиловании», который уточнит все «спорные» вопросы. Статья 85 Уголовного кодекса («О помиловании») не описывает саму процедуру помилования. Член СПЧ предлагает законодательно закрепить «право осужденного на рассмотрение ходатайства о помиловании в установленный срок» и установить, что помилование не предполагает признание вины.

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В Конституции указано, что президент «осуществляет помилование» гражданина, дополнительных условий нет, на практике у осужденного часто требуют заявление с признанием, говорит Винокурова. Об этом говорил Дмитрий Медведев – на тот момент президент России – в 2009 г. в ответ на вопрос о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского: «Эта процедура осуществляется в соответствии с теми правилами, которые существуют в нашей стране. Иными словами, лицо должно обратиться к президенту, признать себя виновным в совершении преступления и испросить соответствующего решения». Арестованный в 2003 г. Ходорковский был помилован в декабре 2013 г. Путиным: по официальной версии, Ходорковский обратился к нему из-за тяжелой болезни своей матери.

Только 4% помилованных вновь повторно совершают преступления, а рецидив среди амнистируемых – 40%, говорил в 2014 г. сенатор Константин Добрынин. Члены СПЧ неоднократно предлагали гуманизировать институт помилования: в 2015 г. они указывали, что число помилованных сократилось с 7800 в 1999 г. до четырех в 2014 г. В 2019 г. помиловали семерых.

«Институт помилования превратился в «выборочную милость», никакой системы тут нет, все зависит только от администрации президента», – говорит руководитель юрслужбы организации «Русь сидящая» Алексей Федяров. По его мнению, предложения членов СПЧ не смогут преодолеть сопротивление системы: сложно реализовать предложение о передаче права на рассмотрение прошений о помиловании руководителям регионов, как предлагает Винокурова, это требует большей независимости губернаторов. Предложение о рассмотрении прошений о помиловании в установленные сроки Федяров считает полезным, это ставит людей «в жесткие, одинаковые для всех правила». Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает предложения полезными, но отмечает, что помилование является «актом крайнего снисхождения от имени государства» и оно предусмотрено именно в качестве исключения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных